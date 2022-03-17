مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى

العالم - فلسطين

وأوضح مدير المسجد الأقصى الشيخ عمر الكسواني، أن "العشرات من المتطرفين على مجموعات، اقتحموا المسجد الأقصى المبارك، بحماية قوات الاحتلال الخاصة، وعناصر المخابرات والشرطة الإسرائيلية".

وأكد حسب "عربي21"، أن "بعض المتطرفين المقتحمين للمسجد الأقصى بحماية قوات الاحتلال، قاموا بأداء طقوس تلمودية إضافة لمسيرات استفزازية"، منوها إلى أن قوات الاحتلال تمنع حراس الأقصى من الاقتراب من مجموعات المتطرفين، وهم على مسافة تصل إلى 50 مترا عنهم.

وبين الكسواني، أن "دائرة الأوقاف قامت بتكثيف عدد حراس المسجد الأقصى، وتم توزيعهم على جميع الساحات والطرق التي تقوم مجموعات المستوطنين بسلوكها في مسيراتهم الاستفزازية، وذلك لمنعهم قدر الإمكان من أداء صلوات تلمودية وغيرها"، مضيفا أن "حراس الأقصى سيقومون بأداء واجبهم مهما كان الأمر".

ولفت إلى أن "قوات الاحتلال منعت العديد من المصلين من دخول الأقصى لأداء صلاة الفجر، فيما سمحت للعديد من الجنسيات الأجنبية (مثل الأتراك) بالدخول وأداء صلاة الفجر".

ونبه إلى أن قوات الاحتلال قامت بطرد المصلين المرابطين الذين بقوا في المسجد الأقصى بعد صلاة الفجر إلى خارج أبواب المسجد الأقصى بالتزامن مع اقتحام المستوطنين، إضافة إلى حجز هوياتهم، ومن ثم ربما تسمح لهم بالعودة ودخول المسجد الأقصى".