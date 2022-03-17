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رويترز: الرئيس الأوكراني يحث المستشار الألماني على هدم الجدار بين السلام والصراع في أوروبا ووقف الحرب في أوكرانيا

الخميس ١٧ مارس ٢٠٢٢ - ٠٩:٠٢ بتوقيت غرينتش

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