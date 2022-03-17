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الخارجية الايرانية:ديون بريطانيا البالغة نحو 390 مليون جنيه تحت تصرف إيران الكامل ولا يحق للحكومة البريطانية او اي جهة اخرى التدخل بهذا المجال

الخميس ١٧ مارس ٢٠٢٢ - ١٠:٣٠ بتوقيت غرينتش

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