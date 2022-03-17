ايران تتطلع الى زيادة التعاون في مجالي الغاز والكهرباء مع ارمينيا

العالم - ايران

وفي لقائه اليوم الخميس، نائب وزير البنى التحتية وادارة الاراضي بجمهورية ارمينيا "هاكوب فارطانيان"، دعا محرابيان الى تظافر الجهود بهدف ايجاد ارضيات مناسبة لترسيخ التعاون في المجالات ذات الاهتمام المشترك بين الجانبين.

كما نوّه بالطاقات الهندسية والفنية الملفتة في ايران الاسلامية، وضرورة عقد ملتقى مشترك بين رجال الاعمال الايرانيين والارمينيين لتعزيز التعاون الثنائي في المجالات ذات الصلة.

واكد وزير الطاقة، ان الحكومة الايرانية الحالية وضعت اولوياتها على تنمية العلاقات مع دول الجوار؛ مصرحا : اننا سنواصل الجهود مع التركيز على مجالات التعاون التي تروم لها دولة ارمينيا الجارة والصديقة وازالة العراقيل من هذا المسار.

في المقابل، اشار نائب وزير البنى التحتية الارميني الى امكانيات بلاده المتنامية في مجال توريد الطاقة الكهربائية.

ودعا "وارطانيان" خلال اللقاء مع وزير الطاقة الايراني اليوم، الى ايجاد ارضيات مشتركة للتعاون المشترك لاسيما في مجال تامين الكهرباء والنشاطات ذات الصلة.

كما اعتبر المسؤول الارميني رفيع المستوى، سير علاقات بلاده مع الجمهورية الاسلامية الايرانية ماض بالاتجاه الصحيح؛ مشيدا بتعاون قطاع الكهرباء الايراني في هذا السياق.