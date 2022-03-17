الخميس ١٧ مارس ٢٠٢٢
١١:٥٩ GMT
فارسی
البث المباشر

ايران تتطلع الى زيادة التعاون في مجالي الغاز والكهرباء مع ارمينيا

ايران تتطلع الى زيادة التعاون في مجالي الغاز والكهرباء مع ارمينيا
الخميس ١٧ مارس ٢٠٢٢ - ١٠:٥٥ بتوقيت غرينتش

اكد وزير الطاقة الايراني "علي اكبر محرابيان" على توسيع نطاق التعاون المتبادل في مجالي الغاز والكهرباء بين ايران وارمينيا.

العالم - ايران

وفي لقائه اليوم الخميس، نائب وزير البنى التحتية وادارة الاراضي بجمهورية ارمينيا "هاكوب فارطانيان"، دعا محرابيان الى تظافر الجهود بهدف ايجاد ارضيات مناسبة لترسيخ التعاون في المجالات ذات الاهتمام المشترك بين الجانبين.

كما نوّه بالطاقات الهندسية والفنية الملفتة في ايران الاسلامية، وضرورة عقد ملتقى مشترك بين رجال الاعمال الايرانيين والارمينيين لتعزيز التعاون الثنائي في المجالات ذات الصلة.

واكد وزير الطاقة، ان الحكومة الايرانية الحالية وضعت اولوياتها على تنمية العلاقات مع دول الجوار؛ مصرحا : اننا سنواصل الجهود مع التركيز على مجالات التعاون التي تروم لها دولة ارمينيا الجارة والصديقة وازالة العراقيل من هذا المسار.

في المقابل، اشار نائب وزير البنى التحتية الارميني الى امكانيات بلاده المتنامية في مجال توريد الطاقة الكهربائية.

ودعا "وارطانيان" خلال اللقاء مع وزير الطاقة الايراني اليوم، الى ايجاد ارضيات مشتركة للتعاون المشترك لاسيما في مجال تامين الكهرباء والنشاطات ذات الصلة.

كما اعتبر المسؤول الارميني رفيع المستوى، سير علاقات بلاده مع الجمهورية الاسلامية الايرانية ماض بالاتجاه الصحيح؛ مشيدا بتعاون قطاع الكهرباء الايراني في هذا السياق.

روابط ذات صلة

3 وفود عراقية إلى إيران قريبا بشأن الغاز والكهرباء

معدل نمو صناعة الماء والكهرباء في إيران يفوق المعدل العالمي

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

تأثيرات محتملة لأعراض السرطان على الأكل

الفورمولا تجدد عقدها مع البحرين لمدة 15 عاما

دراسة: السمنة تقصر العمر حوالي 5 سنوات

 بيسكوف: المفاوضات الروسية الأوكرانية ستستمر اليوم الخميس

تغيير الملعب في فيينا بمبادرة إيران المستقلة

15شعبان.. مولود الامل الموعود