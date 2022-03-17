الخميس ١٧ مارس ٢٠٢٢
١١:٥٩ GMT
فارسی
البث المباشر

 بيسكوف: المفاوضات الروسية الأوكرانية ستستمر اليوم الخميس

 بيسكوف: المفاوضات الروسية الأوكرانية ستستمر اليوم الخميس
الخميس ١٧ مارس ٢٠٢٢ - ١١:٣٣ بتوقيت غرينتش

أعلن الناطق باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، اليوم الخميس، أن المفاوضات بين روسيا وأوكرانيا ستستمر اليوم.

العالم-روسيا

وقال بيسكوف ردا على سؤال إن كانت المفاوضات ستستمر اليوم: "يتوجب ذلك لا أعرف إن كانت قد بدأت بالفعل أم لا، لكن ستستمر اليوم".

وأضاف: "أود أن أكرر مرة أخرى: وفدنا، برئاسة ميدينسكي، وبمشاركة الخبراء والإدارات ذات الصلة، جاهز للعمل على مدار الساعة.... لكن للأسف ، لا نرى حماسا مماثلا من الجانب الأوكراني".

وعقدت، الاثنين، الجولة الرابعة من المحادثات بين روسيا وأوكرانيا، تزامنا مع مواصلة العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا.

وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 فبراير/ شباط الماضي، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية إقليم دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا.

روابط ذات صلة

الكشف عن برنامج أمريكي لدراسة انتقال الأمراض عن طريق الخفافيش في أوكرانيا

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

تأثيرات محتملة لأعراض السرطان على الأكل

الفورمولا تجدد عقدها مع البحرين لمدة 15 عاما

دراسة: السمنة تقصر العمر حوالي 5 سنوات

 بيسكوف: المفاوضات الروسية الأوكرانية ستستمر اليوم الخميس

تغيير الملعب في فيينا بمبادرة إيران المستقلة

15شعبان.. مولود الامل الموعود