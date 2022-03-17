 بيسكوف: المفاوضات الروسية الأوكرانية ستستمر اليوم الخميس

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وقال بيسكوف ردا على سؤال إن كانت المفاوضات ستستمر اليوم: "يتوجب ذلك لا أعرف إن كانت قد بدأت بالفعل أم لا، لكن ستستمر اليوم".

وأضاف: "أود أن أكرر مرة أخرى: وفدنا، برئاسة ميدينسكي، وبمشاركة الخبراء والإدارات ذات الصلة، جاهز للعمل على مدار الساعة.... لكن للأسف ، لا نرى حماسا مماثلا من الجانب الأوكراني".

وعقدت، الاثنين، الجولة الرابعة من المحادثات بين روسيا وأوكرانيا، تزامنا مع مواصلة العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا.

وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 فبراير/ شباط الماضي، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية إقليم دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا.