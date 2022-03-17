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التلفزيون السوري: أهالي قريتي الدمخية وتل ذهب في الحسكة يطردون بمساندة الجيش السوري رتلا للقوات الأمريكية حاول عبور القريتين إلى القامشلي

الخميس ١٧ مارس ٢٠٢٢ - ١٢:٢٥ بتوقيت غرينتش

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