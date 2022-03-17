الانقسام والتفكك في المجتمع الصهيوني

العالم – غياهب الكيان

كما يبحث البرنامج في خلفية الحرب في أوكرانيا جرت في بعض مناطق الكيان مواجهات عنيفة بين اليهود الروس واليهود الأوكرانيين عكست صورة الانقسام داخل المجتمع الصهيوني.

وحول ما تعكسه المواجهات بين اليهود الروس واليهود الأوكرانيين داخل الكيان الاسرائيلي أكد المتابع للشأن الاسرائيلي نبيه عواضة ان تلك المواجهات بين اليهود الروس واليهود الأوكرانيين داخل الكيان تعكس طبيعتهم العدوانية العنفوانية في المجتمع الصهيوني بغض النظر عن منشأ المستوطن القادم الى فلسطين المحتلة وبغض النظر ان كان قادما من الحضارة الغربية او من الشرقية.

ويناقش برنامج"غياهب الكيان"، ما يعيشه كيان الاحتلال من حالة غير مسبوقة من الانقسام والتشرذم ما يطرح على الصهاينة أسئلة مقلقة عن الواقع والمصير في المستقبل.

كما يسلط البرنامج الضوء على الانقسام والتشرذم داخل المجتمع الصهيوني لا يقتصر على القوميات المختلفة في الكيان بل أيضا على الانتماء السياسي بين اليمين واليسار وكيفية تعاطي سلطات الاحتلال معهما.

ويلقي البرنامج الضوء على المشاكل التي تثقل على الصهيانة وتنغص عيشهم التفجيرات المتكررة في الشوارع نتيجة اعمال التصفية بين العصابات المسلحة ما يثير الخوف والرعب في صفوفهم.

ويناقش البرنامج موضوع معركة سيف القدس التي تلقى فيها الاحتلال هزيمة نكراء من المقاومة الفلسطينية والتي لا تزال تلقي بثقلها على المستوطنين الصهاينة حيث ما زالت البيوت المدمرة على حالها من الدمار.

ولمناقشة موضوع الحلقة من برنامج "غياهب الكيان "نستضيف:

- المتابع للشأن الاسرائيلي نبيه عواضة

التفاصيل في الفيديو المرفق ...

https://www.alalam.ir/news/6090938