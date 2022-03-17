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سورية وباكستان توقعان مذكرة للتعاون في مجال السياحة والاستثمار

سورية وباكستان توقعان مذكرة للتعاون في مجال السياحة والاستثمار
الخميس ١٧ مارس ٢٠٢٢ - ٠١:٢٨ بتوقيت غرينتش

وقعت سورية وباكستان ظهر اليوم الخميس مذكرة تفاهم للتعاون في مجال السياحة والضيافة والاستثمار في قطاع السياحة وذلك في مبنى وزارة السياحة.

العالم - سوريا

وتهدف المذكرة التي وقعها عن الجانب السوري وزير السياحة المهندس محمد رامي مرتيني وعن الجانب الباكستاني سفير جمهورية باكستان في دمشق سعيد محمد خان إلى تطوير وتعزيز وسائل التعاون بين البلدين في مجال تنمية السياحة والضيافة.

وتتضمن المذكرة التعاون في المجالات المختلفة وتبادل السياح وتطوير السياحة بين البلدين وتشجيع المجموعات السياحية المنظمة من وكالات السياحة والسفر والتعاون في مجال الاستثمار والترويج والتسويق وتبادل الخبرات في مجال التدريب وتسهيل الترويج للفرص الاستثمارية السياحية.

وفي تصريح للصحفيين أشار مرتيني إلى أن سورية تستعد لفتح آفاق التعاون مع الدول الصديقة في المجال السياحي الذي تأثر نتيجة وباء كورونا مؤكداً أن التعاون لن يقتصر على الزيارات وشركات الطيران بل سيتعزز في مناحي الاستثمار السياحي وتبادل المجموعات السياحية من البلدين.

ودعا مرتيني رجال الأعمال الباكستانيين والشركات المهتمة بقطاع السياحة والسفر لزيارة سورية والتعرف إلى الاقتصاد السياحي السوري بشكل عام للارتقاء بأوجه هذا النشاط بين البلدين.

بدوره أكد السفير الباكستاني اهمية هذه الاتفاقية للترويج والاستثمار السياحي بين البلدين موضحاً أن الرحلات السياحية بين الجانبين بدأت عام 2021 وهي مستمرة معرباً عن الأمل في تنشيط الاستثمار السياحي بين البلدين.

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