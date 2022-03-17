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العراق.. الكشف عن تحالف برلماني يضم أكثر من 200 نائب

العراق.. الكشف عن تحالف برلماني يضم أكثر من 200 نائب
الخميس ١٧ مارس ٢٠٢٢ - ٠١:٠٩ بتوقيت غرينتش

كشف القيادي في الحزب الديمقراطي الكردستاني، ريبين سلام، اليوم الخميس، قرب الإعلان عن تكتل نيابي جديد يضم في عضويته أكثر من 200 نائب.

العالم - العراق

وقال سلام في حديث للسومرية نيوز، إن "هناك تفاهمات وصلت الى مراحل متقدمة بين قوى التحالف الثلاثي الذي يضم الكتلة الصدرية والديمقراطي الكردستاني وتحالف السيادة، إضافة إلى عدد من النواب المستقلين وفق رؤية وطنية اساسها التغيير والاصلاح وصولا الى بناء تكتل وطني قوي ومنسجم يمثل الاغلبية اللازمة، لتشكيل حكومة اغلبية وطنية تدعمها كتلة برلمانية قوية، وتكون البيت المحتضن لها والمسؤول عن تشريع القوانين التي تحتاجها لتنفيذ برنامجها الحكومي".

وأضاف، أن "التكتل الجديد الذي يحمل اسم انقاذ وطن، سيضم ما بين 200-210 نواب وسيتم الإعلان عنه خلال اليومين المقبلين، بشكل رسمي، ليكون الكتلة الاكبر برلمانيا، والقادرة على تشكيل الحكومة والذهاب الى تطبيق برنامجها وتحمل المسؤولية الكاملة عن اي نجاح او اخفاق تتعرض له".

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