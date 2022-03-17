تأكيد روسي إماراتي على ضرورة إيجاد حل سياسي في سوريا

العالم - سوريا

وقال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف خلال مؤتمر صحفي مع نظيره الإماراتي عبد الله بن زايد آل نهيان في موسكو اليوم “تطرقنا إلى الوضع في سورية ونحن متفقون على ضرورة ايجاد حل سياسي للأزمة فيها وأهمية مساهمة المجتمع الدولي في عملية إعادة الإعمار وضرورة تكثيف المساعي الرامية إلى عودة سورية إلى الجامعة العربية”.

وأشار لافروف إلى أن المباحثات تناولت أيضا الوضع الإنساني في أوكرانيا وإجلاء المدنيين منوها بموقف الإمارات المتوازن تجاه الأزمة في أوكرانيا.

من جهته قال وزير الخارجية الإماراتي: بحثنا العلاقات الثنائية والتحديات التي تواجه العالم ولا سيما الأزمة في أوكرانيا والجهود الرامية لتسويتها معربا عن استعداد الإمارات للإسهام في ذلك وترحيبها بكل جهود الوساطة الدولية الرامية لتقريب وجهات نظر الجانبين.

وأشار ابن زايد إلى أنه ناقش مع لافروف أيضا أمن الطاقة والمناخ وإمدادات الهيدروكربونات مبينا أن هناك توافقا مع موسكو بشأن سياسة أسعار الطاقة والضرورة الملحة للتواصل والتنسيق في ظل الظروف الحالية لبحث الحلول المناسبة للقضايا بشكل يضمن تحقيق الامن والاستقرار في العالم.

وكان لافروف لفت في مستهل لقائه نظيره الإماراتي إلى أن الاتصالات المستمرة بين روسيا والإمارات تؤكد الطابع الخاص الذي تتمتع به العلاقات بين الدولتين وسعي قيادتيهما المشترك إلى مواصلة تطويرها في مجال الطاقة وكل المجالات.