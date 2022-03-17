وثيقة تؤكد مشاركة البنتاغون في تمويل المشاريع البيولوجية في أوكرانيا

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وقال قائد قوات الدفاع الإشعاعي والكيميائي والبيولوجي الروسية، الفريق إيغور كيريلوف، "بلغ إجمالي التمويل الأمريكي للأعمال البيولوجية العسكرية المنفذة في مختبرات وزارة الدفاع الأوكرانية 32 مليون دولار".

وأضاف كيريلوف: "وفقًا للممارسات المتبعة، يتم تمويل المشاريع الأمريكية في مجال الرفاه الصحي والوبائي، بما في ذلك إفريقيا وآسيا، من خلال السلطات الصحية الوطنية".

وتابع كيريلوف "ألفت انتباهكم إلى حقيقة أن الاتفاق بشأن الأنشطة البيولوجية المشتركة قد أبرم بين الإدارة العسكرية الأمريكية ووزارة الصحة الأوكرانية. ومع ذلك ، فإن المتلقي الحقيقي للأموال هو مختبرات وزارة الدفاع الأوكرانية الموجودة في كييف وأوديسا ولفوف وخاركوف، وبلغ إجمالي التمويل 32 مليون دولار ".

وأشار كيريلوف إلى أن " المتخصصون الأوكرانيون الذين عملوا في المختبرات البيولوجية الأمريكية الموجودة في هذا البلد ربما لم يكونوا على علم بالأهداف الحقيقية للبحث الذي يتم إجراؤه هناك".

وأضاف كيريلوف "بتحليل المعلومات الواردة يشير إلى أن المتخصصين الأوكرانيين ليسوا على دراية بالمخاطر المحتملة لنقل المواد الحيوية ، فهي تستخدم أساسًا" في اسرية "وليس لديهم فكرة حقيقية عن الأهداف الحقيقية للبحث الجاري".

أكد الناطق باسم الدفاع الروسية، إيغور كوناشينكوف، أن مشروعا سريا كان قائما تحت إشراف الولايات المنحدة في خاركوف الأوكرانية لدراسة سبل نقل الأمراض إلى البشر عن طريق الخفافيش.



وقال الناطق: "تواصل وزارة الدفاع الروسية دراسة الوثائق الواردة من موظفي المختبرات الأوكرانية بشأن تنفيذ برامج عسكرية بيولوجية من قبل الولايات المتحدة وحلفائها في الناتو على أراضي أوكرانيا".



وتابع: "أريد أن أؤكد أنه وفقًا للوثائق، فقد أجريت هذه الدراسات في خاركوف على أساس منهجي وتحت الإشراف المباشر لمتخصصين من الولايات المتحدة لسنوات عديدة".



وأضاف: "سيتم تقديم وثائق جديدة بشأن تصدير كمية كبيرة من المواد الحيوية البشرية من أراضي أوكرانيا إلى المملكة المتحدة ودول أوروبية أخرى".