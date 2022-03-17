الخميس ١٧ مارس ٢٠٢٢
٠٢:٥٩ GMT
فارسی
البث المباشر

قيادتا'أمل' و'حزب الله' يشددان على التمسك بمبادى العيش المشترك

قيادتا'أمل' و'حزب الله' يشددان على التمسك بمبادى العيش المشترك
الخميس ١٧ مارس ٢٠٢٢ - ٠١:٥٤ بتوقيت غرينتش

عقدت قيادتا حركة أمل وحزب الله في جبل لبنان والشمال اجتماعًا مشتركًا في مبنى قيادة إقليم جبل لبنان في الحركة، وشدّد الطّرفان على التمسّك بمبادئ العيش المشترك والسّعي إلى تطبيقه مع كلّ الأطياف اللّبنانية من أجل تثبيت رسالة لبنان.

العالم - لبنان

وعرض الجانبان العديد من القضايا لاسيّما، الهموم المعيشية، الاجتماعية و الاقتصادية التي يُعاني منها الشعب اللبناني عامّة و أبناء جبل لبنان والشمال خاصّة في هذه الظروف، خاصّة خلال فصل الشتاء وأكّدا على ضرورة العمل للتّخفيف عن كاهل أهلنا في جبل لبنان.

كما تمّ عرض ملف الانتخابات النيابيّة وشدّد الطّرفان على أهمية المشاركة الفاعلة، وأكّدا على دعم مرشح الثنائي في دائرة جبيل كسروان الأخ رائد برو وعدم السماح للبعض محاولة تضليل المواطنين تحت عناوين مختلفة، والتأكيد على أنّ ما يصدر من مواقف وقرارات منوطة بقيادتي الحركة والحزب دون سواهم.

وقال الطّرفان إنّه تمّ تكليف كلّ المعنيين بالمكنة الانتخابية لدى الطرفين بالتنسيق والتواصل الدائم وتأمين كلّ ما يلزم من أجل إتمام العمليّة الانتخابيّة.

وفي الختام أكّد الجانبان على عمق الأخوّة بين الحركة والحزب بقيادة الرئيس نبيه بري وسماحة السيد حسن نصر الله، وأهمية المحافظة على هذه العلاقة المتينة لما لها من أهمية وطنيًا واقليميًا ودولياً.

روابط ذات صلة

الثنائي الوطني الشيعي يسجل هدفا وطنيا في مرمى المتآمرين على لبنان وشعبه

بيان مشترك هام لحركة امل وحزب الله، وميقاتي يرحب

خليل: ثنائيتنا مع حزب الله لن يعرضها كلام تحريضي لأي اهتزاز

حايك: التجاذبات السياسية تحاول زرع الفتنة بين "المقاومة" والشعب

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

أردوغان يبلغ بوتين استعداده لاستضافته مع الرئيس الأوكراني في تركيا

إبن سلمان يعامل السعوديين مثل العبيد ويحظر أي حقوق لهم

اتحاد علماء المسلمين يوجه رسالة للبارزاني: اطرد الموساد من كردستان

الأعرجي يؤكد أهمية حضور المجتمع الدولي في قضية مخيم الهول

غدا الجمعة..بايدن و شي يناقشان العديد من المسائل

رئيسي يهنئ نظيره الايرلندي بذكرى اليوم الوطني