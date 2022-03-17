قيادتا'أمل' و'حزب الله' يشددان على التمسك بمبادى العيش المشترك

العالم - لبنان

وعرض الجانبان العديد من القضايا لاسيّما، الهموم المعيشية، الاجتماعية و الاقتصادية التي يُعاني منها الشعب اللبناني عامّة و أبناء جبل لبنان والشمال خاصّة في هذه الظروف، خاصّة خلال فصل الشتاء وأكّدا على ضرورة العمل للتّخفيف عن كاهل أهلنا في جبل لبنان.

كما تمّ عرض ملف الانتخابات النيابيّة وشدّد الطّرفان على أهمية المشاركة الفاعلة، وأكّدا على دعم مرشح الثنائي في دائرة جبيل كسروان الأخ رائد برو وعدم السماح للبعض محاولة تضليل المواطنين تحت عناوين مختلفة، والتأكيد على أنّ ما يصدر من مواقف وقرارات منوطة بقيادتي الحركة والحزب دون سواهم.

وقال الطّرفان إنّه تمّ تكليف كلّ المعنيين بالمكنة الانتخابية لدى الطرفين بالتنسيق والتواصل الدائم وتأمين كلّ ما يلزم من أجل إتمام العمليّة الانتخابيّة.

وفي الختام أكّد الجانبان على عمق الأخوّة بين الحركة والحزب بقيادة الرئيس نبيه بري وسماحة السيد حسن نصر الله، وأهمية المحافظة على هذه العلاقة المتينة لما لها من أهمية وطنيًا واقليميًا ودولياً.