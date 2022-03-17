اتحاد علماء المسلمين يوجه رسالة للبارزاني: اطرد الموساد من كردستان

العالم - العراق

وقال رئيس الاتحاد السيد جبار المعموري في حديث لوكالة المعلومة،ان” الاتحاد وجه رسالة الى رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود البرزاني يدعوه الى طرد فوري للموساد الاسرائيلي دون قيد او شرط لان احتضانهم هو تهديد للامن والاستقرار في ديالى وجواره”.

واضاف المعموري،ان “الوقت حان لادارة كردستان في توجيه رسالة طمأنة للعراقيين ولدول الجوار في آن واحد بان وجود الموساد خط احمر وسيتم طردهم فورا”.

وشدد المعموري الى أن “الدستور يمنع وجود اي جهات تشكل خطر على الامن والاستقرار لبقية الدولة فما بالك بالموساد الذي هو يمثل اجندة خبيثة تهدد اللحمة الوطنية”.