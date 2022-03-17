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مسؤول بحري : انقاذ 29 من طاقم السفينة الاماراتية الغارقة

مسؤول بحري : انقاذ 29 من طاقم السفينة الاماراتية الغارقة
الخميس ١٧ مارس ٢٠٢٢ - ٠٢:٤٧ بتوقيت غرينتش

اعلن مدير هيئة الطوارئ بمحافظة بوشهر (جنوب) "جهانغير دهقاني"، انقاذ 29 شخصا من 30 طاقما لسفينة النقل الاماراتية الغارقة قبالة المياه الاقليمية جنوبي البلاد.

العالم- ايران

ولفت دهقاني في تصريح لمراسل "ارنا" اليوم، ان قطعتي الانقاذ 18 و20 (التابعتين لهيئة الملاحة البحرية في محافظة بوشهر) تواصلان البحث في منطقة وقوع الحادث من اجل العثور على الطاقم المفقود للسفينة الاماراتية الغارقة، وذلك رغم سوء الأحوال الجوية وارتفاع الأمواج في منطقة الخليج الفارسي.

وكان رئيس دائرة السلامة وحماية البيئة البحرية بدائرة الموانئ والملاحة البحرية لمحافظة بوشهر، اعلن ان سفينة نقل عربات اماراتية تعرضت (اليوم الخميس) للغرق على بعد 30 ميلا من ميناء عسلوية؛ مؤكدا انه فور تبلغ السلطات البحرية في المحافظة خبر تعرض السفينة الامارتية الى خطر الغرق، قامت بارسال قاطرتين وقطعة انقاذ، لكن سوء الاحوال الجوية حالت دون نجاح العمليات مما ادى الى غرق السفينة.

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