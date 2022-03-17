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قضية اليوم
الخبر وإعرابه
مارأيكم؟
کشکول
يقال ان
غرافيك
انفو غرافيك
فيديو غرافيك
باختصار
سبورتي
فيديو
برامج
نوافذ
مع الحدث
بانوراما
لقاء خاص
انقلاب الصورة
حديث البحرين
المشهد اليمني
استوديو بيروت
العين الاسرائيلية
قلم رصاص
غیاهب الکیان
البوصلة
المحميات
ضيف وحوار
نقطة تواصل
فی البیت الابیض
لن ننسی
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ا ف ب عن مسؤولين محليين: 21 قتيلا على الأقل في قصف روسي قرب خاركيف الأوكرانية
ا ف ب: الأمم المتحدة تقرر إقامة علاقة رسمية ومستدامة مع أفغانستان
الرئاسة التركية: أردوغان أبلغ بوتين هاتفيا استعداده لاستضافته مع الرئيس الأوكراني زيلينسكي في تركيا لإجراء محادثات
الرئاسة التركية: أردوغان أبلغ بوتين أن وقفا دائما لإطلاق النار في أوكرانيا يمكن أن يقود إلى حل طويل الأمد
وكالة الفضاء الأوروبية تعلن تعليق مهمة "إكسومارس" بعد توقف التعاون مع روسيا
وكالة الأنباء العراقية: توافقات بشأن مرشح رئاسة الوزراء
التلفزيون السوري: أهالي قريتي الدمخية وتل ذهب في الحسكة يطردون بمساندة الجيش السوري رتلا للقوات الأمريكية حاول عبور القريتين إلى القامشلي
القاضية اللبنانية غادة عون تعلن أنها أصدرت أمرا بمنع سفر رئيس مجلس إدارة بنك الاعتماد المصرفي طارق خليفة وتجميد جميع أصول البنك
القاضية اللبنانية غادة عون تعلن أنها أصدرت أمرا بمنع سفر رئيس مجلس إدارة بنك الاعتماد المصرفي طارق خليفة وتجميد جميع أصول البنك
بوتين: لابد ان نحسن شبه جزيرة القرم ونوسعها
نشرة الاخبار من قناة العالم الساعة 07:00 بتوقيت غرينتش 17-03-2022
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الخميس ١٧ مارس ٢٠٢٢ - ٠٢:١٨ بتوقيت غرينتش
تصنيف :
نشرة الأخبار
كلمات دليلية :
نشرة الاخبار
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