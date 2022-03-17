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ا ف ب عن مسؤولين محليين: 21 قتيلا على الأقل في قصف روسي قرب خاركيف الأوكرانية

الخميس ١٧ مارس ٢٠٢٢ - ٠٢:٢٥ بتوقيت غرينتش

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