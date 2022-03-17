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أردوغان يبلغ بوتين استعداده لاستضافته مع الرئيس الأوكراني في تركيا

أردوغان يبلغ بوتين استعداده لاستضافته مع الرئيس الأوكراني في تركيا
الخميس ١٧ مارس ٢٠٢٢ - ٠٢:٥٧ بتوقيت غرينتش

بحث الرئيسان الروسي فلاديمير بوتين والتركي رجب طيب أردوغان، اليوم الخميس، مستجدات الوضع في أوكرانيا، وفق ما أعلنته الرئاسة التركية.

العالم-روسيا

ووفقا لبيان الرئاسة التركية، فإن أردوغان "أبلغ بوتين هاتفيا استعداده لاستضافته مع الرئيس الأوكراني في تركيا لإجراء محادثات في أنقرة أو اسطنبول".

وأوضح البيان أن "أردوغان أبلغ بوتين أن وقفا دائما لإطلاق النار في أوكرانيا يمكن أن يقود إلى حل طويل الأمد".

كما أكد أردوغان على "ضرورة مراعاة الوضع الإنساني في أوكرانيا وتفعيل الممرات الإنسانية في كلا الاتجاهين"، وفقا للبيان.

وكان الرئيس الروسي أكد أن بلاده لن تركع أمام الضغوط الغربية ولن توقف العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس حتى نزع سلاح كييف.

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أردوغان يبلغ بوتين استعداده لاستضافته مع الرئيس الأوكراني في تركيا

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