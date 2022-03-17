دمشق تلغي تقييدات فرضتها بسبب جائحة كورونا..

العالم - سوريا

وتضمن التعميم الذي جاء تسهيلاً لحركة المغادرة والقدوم إلى البلاد وفق بيان للوزارة منه إعادة العمل بالضوابط المتعلقة بحركة القدوم والمغادرة عبر معابر الهجرة والجوازات الحدودية وفق القوانين والأنظمة النافذة حسبما كان معمولاً به سابقاً قبل اتخاذ الإجراءات المتعلقة بجائحة كورونا.

كما شدد التعميم على ضرورة التقيد التام بالشروط الصحية المتخذة من وزارة الصحة وإبراز تحليل “PCR” لم يمض عليه 96 ساعة أو شهادة لقاح معتمدة.

وكانت وزارة الداخلية أصدرت تعميما في 19 آذار عام 2020 بمنع دخول العرب والأجانب القادمين من عدة دول إلى البلاد في إطار الإجراءات الاحترازية للتصدي لفيروس كورونا المستجد وتوفير أقصى معايير السلامة العامة للمواطنين والمقيمين.