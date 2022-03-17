الخميس ١٧ مارس ٢٠٢٢
٠٣:٢٥ GMT
فارسی
البث المباشر

دمشق تلغي تقييدات فرضتها بسبب جائحة كورونا..

دمشق تلغي تقييدات فرضتها بسبب جائحة كورونا..
الخميس ١٧ مارس ٢٠٢٢ - ٠٣:٠٠ بتوقيت غرينتش

أصدرت الداخلية السورية تعميماً بإلغاء كل التعليمات المتعلقة بتقييد حركة دخول وخروج العرب والأجانب والسوريين والتي صدرت ضمن الإجراءات المرتبطة بالتصدي لجائحة كورونا.

العالم - سوريا

وتضمن التعميم الذي جاء تسهيلاً لحركة المغادرة والقدوم إلى البلاد وفق بيان للوزارة منه إعادة العمل بالضوابط المتعلقة بحركة القدوم والمغادرة عبر معابر الهجرة والجوازات الحدودية وفق القوانين والأنظمة النافذة حسبما كان معمولاً به سابقاً قبل اتخاذ الإجراءات المتعلقة بجائحة كورونا.

كما شدد التعميم على ضرورة التقيد التام بالشروط الصحية المتخذة من وزارة الصحة وإبراز تحليل “PCR” لم يمض عليه 96 ساعة أو شهادة لقاح معتمدة.

وكانت وزارة الداخلية أصدرت تعميما في 19 آذار عام 2020 بمنع دخول العرب والأجانب القادمين من عدة دول إلى البلاد في إطار الإجراءات الاحترازية للتصدي لفيروس كورونا المستجد وتوفير أقصى معايير السلامة العامة للمواطنين والمقيمين.

روابط ذات صلة

افتتاح معبر جديد بين لبنان وسوريا

المعابر غير الشرعية في شمال سوريا شريان إمداد للمجموعات الإرهابية

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

مصر.. اكتشاف 5 مقابر منقوشة من عصري الدولة القديمة والإنتقال الأول

دمشق تلغي تقييدات فرضتها بسبب جائحة كورونا..

الاحتلال يغلق البلدة القديمة في الخليل ويعتدي على المواطنين

روسيا تعلق على موقف الإمارات من أزمة أوكرانيا

أردوغان يبلغ بوتين استعداده لاستضافته مع الرئيس الأوكراني في تركيا

إبن سلمان يعامل السعوديين مثل العبيد ويحظر أي حقوق لهم