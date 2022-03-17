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مصدر امني : تفكيك خلية ارهابية في محافظة خوزستان

مصدر امني : تفكيك خلية ارهابية في محافظة خوزستان
الخميس ١٧ مارس ٢٠٢٢ - ٠٤:٢٨ بتوقيت غرينتش

اعلنت قيادة قوى الامن الداخلي لدى محافظة خوزستان (جنوب غرب)، ان القوات المنتسبة اليها تمكنت من تفكيك خلية ارهابية والقبض على عناصرها.

العالم- ايران

يتبع

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