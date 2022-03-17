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ماكرون: الحرب بين أوكرانيا وروسيا ستؤدي على الأرجح لأزمة غذاء في أفريقيا والشرق الأوسط خلال الأشهر الإثني عشر إلى الثمانية عشر القادمة

الخميس ١٧ مارس ٢٠٢٢ - ٠٣:٢٣ بتوقيت غرينتش

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