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ا ف ب: الأمم المتحدة تمدّد مهمة بعثتها السياسية لمدة سنة في أفغانستان في ظل حكم طالبان

الخميس ١٧ مارس ٢٠٢٢ - ٠٤:١٢ بتوقيت غرينتش

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