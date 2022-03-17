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أفريقيا
روسیا
ترکیا
افغانستان
باکستان
الأزمة الأوكرانية
تقارير
قضية اليوم
الخبر وإعرابه
مارأيكم؟
کشکول
يقال ان
غرافيك
انفو غرافيك
فيديو غرافيك
باختصار
سبورتي
فيديو
برامج
نوافذ
مع الحدث
بانوراما
لقاء خاص
انقلاب الصورة
حديث البحرين
المشهد اليمني
استوديو بيروت
العين الاسرائيلية
قلم رصاص
غیاهب الکیان
البوصلة
المحميات
ضيف وحوار
نقطة تواصل
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ا ف ب: الأمم المتحدة تمدّد مهمة بعثتها السياسية لمدة سنة في أفغانستان في ظل حكم طالبان
وكالة يونيوز: المجلس البلدي لمدينة ماريوبول الاوكرانية يعلن ان 30 ألف شخص غادروا المدينة حتى الآن فيما لا يزال 350 ألف شخص داخلها
وكالة الأنباء العراقية: الحشد الشعبي يطهر 12 كم من المناطق المحاذية لنهر الوند في قضاء خانقين بمحافظة ديالى شرقي العراق
مراسل العالم: مجلس التعاون يعلن عن استضافته ما أسماه "مشاورات يمنية - يمنية" في 29 مارس الجاري بالرياض من أجل عملية سياسية شاملة
مراسل العالم: مجلس التعاون يعلن استضافة ما أسماه "مشاورات يمنية يمنية" في 29 مارس الجاري في الرياض من أجل عملية سياسية شاملة
قائد قوى الأمن الداخلي الايرانية:المجموعة الارهابية التي تم تفكيكها في خوزستان تابعة لزمر المعادية للثورة في الخارج وتدار بدعم الاستخبارات الاجنبية
قائد قوى الأمن الداخلي الايرانية: المجموعة الارهابية التي تم تفكيكها نفذت هذا العام عمليات تخريب بالمتفجرات واحراق منازل واماكن عامة
قائد قوى الأمن الداخلي الايرانية: االمجموعة الارهابية التي تم تفكيكها في خوزستان تتولى عمليات التخريب واستهداف الشخصيات النافذة في المحافظة
قائد قوى الأمن الداخلي الايرانية: االمجموعة الارهابية التي تم تفكيكها في خوزستان تتولى عمليات التخريب واستهداف الشخصيات النافذة في المحافظة
قائد قوى الأمن الداخلي الايرانية:المجموعة الارهابية التي تم تفكيكها في خوزستان على صلة بالاجهزة الاستخبارية للدول المعادية وتتلقى الاموال منها
ا ف ب: الأمم المتحدة تمدّد مهمة بعثتها السياسية لمدة سنة في أفغانستان في ظل حكم طالبان
الخميس ١٧ مارس ٢٠٢٢ - ٠٤:١٢ بتوقيت غرينتش
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