الخميس ١٧ مارس ٢٠٢٢
٠٤:٥٦ GMT
فارسی
البث المباشر

المقداد يؤكد ضرورة الدعم الدولي لإزالة الالغام في سوريا

المقداد يؤكد ضرورة الدعم الدولي لإزالة الالغام في سوريا
الخميس ١٧ مارس ٢٠٢٢ - ٠٤:٤٠ بتوقيت غرينتش

بحث وزير الخارجية السوري مع رئيس البرامج والتخطيط والإدارة في دائرة الأمم المتحدة للإجراءات المتعلقة بالألغام "اونماس" آفاق عمل ونشاط الدائرة والتعاون في مجال الأعمال المتعلقة بنزع الألغام والذخائر للأغراض الإنسانية في سوريا.

العالم - سوريا

وأكد الوزير السوري فيصل المقداد أهمية دعم الجهود الوطنية التي تقوم بها سورية لإزالة الالغام بهدف انقاذ أرواح المواطنين من التبعات الخطيرة للألغام والذخائر المتفجرة والتي خلفتها التنظيمات الإرهابية المسلحة في المناطق التي انتشرت فيها خلال سنوات الازمة في سورية وكذلك تمكين المهجرين من العودة إلى مدنهم وبلداتهم ومنازلهم وأراضيهم لممارسة حياتهم الطبيعية دون أي مخاطر.

ولفت المقداد إلى أن سورية بحاجة إلى جهود مخلصة من المجتمع الدولي بما في ذلك الأمم المتحدة لإنجاز هذا التحدي الكبير في الوقت الذي تستمر الدول الغربية بفرض اجراءات قسرية أحادية الجانب تقوض جهود الدولة السورية في توفير الخدمات اللازمة لمواطنيها.

وأوضح الوزير المقداد أنه تم مؤخراً تشكيل لجنة وطنية معنية بنزع الألغام هدفها تسهيل التعاون بين الجهات الدولية المعنية والمؤسسات الوطنية المختصة في هذا المجال مما يعكس مدى اهتمام الدولة السورية بهذا الملف ذي البعد الإنساني.

بدوره أثنى رئيس البرامج والتخطيط والإدارة في دائرة الأمم المتحدة للإجراءات المتعلقة بالألغام "اونماس" ستيفين بريتشارد على تعاون الحكومة السورية والتسهيلات المقدمة من قبلها لإنجاح عمل دائرة الأمم المتحدة للإجراءات المتعلقة بالألغام وأكد أن “اونماس” ستبذل ما بوسعها لاطلاع الجهات المانحة على أهمية الجهود الإنسانية المبذولة لتسهيل حياة المواطنين السوريين عبر تطهير المناطق الملوثة بالمخلفات المتفجرة.

روابط ذات صلة

شهداء وجرحى من القوات الرديفة للجيش السوري شرقي حمص

سوريا.. إصابة شاب بجروح بانفجار لغم من مخلفات الإرهابيين بحلب

انفجار لغم من مخلفات "داعش" يودي بحياة 3 سوريين بريف حماة

استشهاد طفلين وإصابة شاب بانفجار لغم في دير الزور

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

الصباغ يؤكد عمق العلاقات السورية الأرمينية

"صادقون" تدعو لتحرك حازم بشأن الوجود الأمريكي والتركي في العراق

مواجهات بين اليهود الروس واليهود الأوكرانيين في الكيان

القاضية عون تصدر قرارا بتوقيف شقيق حاكم مصرف لبنان

المقداد يؤكد ضرورة الدعم الدولي لإزالة الالغام في سوريا

بداعي حماية السياح الاسرائيليين.. بالوثيقة.. الإمارات تعتقل آلاف المسلمين لديها بعد التطبيع