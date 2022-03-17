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"صادقون" تدعو لتحرك حازم بشأن الوجود الأمريكي والتركي في العراق

الخميس ١٧ مارس ٢٠٢٢ - ٠٤:٥٣ بتوقيت غرينتش

دعت كتلة صادقون النيابية في العراق، الخميس، مجلس النواب الى اتخاذ خطوات حازمة بشأن انسحاب القوات الأمريكية والتركية من العراق.

العالم - العراق

وقال النائب عن الكتلة علي الجمالي في تصريح لوكالة المعلومة، إن “القوات العسكرية الأجنبية الأمريكية التركية تعمل على استخدام الأراضي العراقية كمنطلق لتهديد دول الجوار “.

وأضاف، أن “استمرار الوجود الاجنبي غير شرعي وغير قانوني وفيه تجاوز على قرار مجلس النواب السابق”، مشيرا إلى أن “القوات الاجنبية تكون سعيدة عندما تسمع وتشاهد بيانات الادانة والاستنكار وان ابلغ رد على المحتل هو اتخاذ قرار برلماني حازم “.

الى ذلك كشف النائب عن الإطار التنسيقي وعد القدو، في وقت سابق، عن طرح ملف الوجود الوجود العسكري الأجنبي وعلى رأسها القوات الأمريكية من جديد داخل قبة البرلمان.

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