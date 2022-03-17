هذا ما طلبت أوكرانيا من تركيا بشان الاتفاق مع روسيا

العالم-تركيا

وخلال زيارة لمدينة لفوف الأوكرانية، قال تشاووش أوغلو: "قدمت أوكرانيا عرضا بشأن اتفاقية الأمن الجماعي؛ الدول الخمس (الأعضاء الخمسة الدائمون في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة) وتركيا وألمانيا. الاتحاد الروسي ليس لديه اعتراض".

وتشمل الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي التابع لمنظمة الأمم المتحدة؛ كل من الصين وفرنسا وروسيا وبريطانيا والولايات المتحدة.

من جانبه أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان خلال اتصال هاتفي مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين، الخميس، أن إعلان وقف إطلاق النار في أوكرانيا سيمهد الطريق لحل طويل الأمد.

وأشار إلى أن التفاهم حول بعض القضايا يحتاج إلى لقاء على مستوى الزعماء، مجددا دعوته لاستضافة تركيا لقاء بين بوتين والرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي في أنقرة أو إسطنبول.