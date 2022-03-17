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هي الاكبر تسليحا بالشرق الاوسط!..

شاهد.. أين تذهب اموال تسليح السعودية؟

الخميس ١٧ مارس ٢٠٢٢ - ٠٦:١٨ بتوقيت غرينتش

نشر حساب أين تذهب اموال التسليح؟ السعودي فيديو غرافيك تحت عنوان "السعودية الدولة الاكبر تسليحا في الشرق الاوسط! بميزانية هائلة بلغت نحو نصف تريليون دولار" خلال 5 سنوات.

العالم - السعودية

قال الحساب المذكور في تغريدة له على "تويتر"، ان نحو نصف تريليون دولار أنفقتها المملكة على التسليح خلال السنوات الـ5 الأخيرة.. ثم تستجدي الحكومة الدعم لوقف هجمات القوات اليمنية واللجان الشعبية! بعد أن كانت تقول: "سنجتثهم خلال أيام".

وجاء في تفاصيل الفيديو غرافيك، ان موقع "ديفينس نيوز" الاميركي كشف في تقرير له عن قائمة اسلحة الرئيس الاميركي السابق دونالد ترامب للسعودية التي كانت بمبلغ 110 مليارات دولار، ثم اقرت حكومة بايدن اول صفقة سلاح للملكة بقيمة 650 مليون دولار، يعني اقل بكثير حتى من مليار واحد.

ثم اضاف تقرير "ديفتس نيوز" انه من سنة 2016 الى سة 2020 أنفقت المملكة اكثر من 270 مليار دولار على صفقات التسليح، وفي 2022 اقرت السعودية عقودا دفاعية بملغ 1.8 مليار دولار، ورغم ذلك تفشل المملكة باستمرار في صد الهجمات اليمنية .

في ختام الفيديو غرافيك تساءل معدوه: "أين تذهب أموال التسليح تلك"؟

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هي الاكبر تسليحا بالشرق الاوسط!.. شاهد.. أين تذهب اموال تسليح السعودية؟