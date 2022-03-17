الخميس ١٧ مارس ٢٠٢٢
٠٦:٣٠ GMT
فارسی
البث المباشر

اللواء باقري: الامن المستديم في البلاد ثمرة لجهود القوى الامنية

اللواء باقري: الامن المستديم في البلاد ثمرة لجهود القوى الامنية
الخميس ١٧ مارس ٢٠٢٢ - ٠٦:٠٣ بتوقيت غرينتش

اكد رئيس الاركان العامة للقوات المسلحة اللواء محمد باقري بان الامن المستديم الذي تنعم به البلاد يعود لهمم وجهود القوى الامنية.

العالم- ايران

جاء ذلك في رسالة تهنئة وجهها اللواء باقري الى وزير الامن لمناسبة اسبوع قوى الامن في البلاد واضاف: لاشك ان نعمة الامن المستديم والاستقرار منقطع النظير اللذين تنعم بهما ايران الاسلامية خاصة في هذه الظروف المليئة بالتهديد والاضطراب الجارية في الجغرافيا الاستراتيجية المحيطة ومواجهة التهديدات الناجمة عن سياسات قوى الاستكبار لمستقبل المنطقة، رهن بهمم وتعاون وتنسيق وتلاحم الاسرة الامنية في البلاد خاصة دور وزارة الامن كعين ساهرة في المراقبة الدقيقة والشاملة للتهديدات والمخاطر والتصدي لها بذكاء وحزم واقتدار.

وتمنى رئيس الاركان العامة للقوات المسلحة بالتوفيق والنجاح في تنفيذ المهمات الحساسة الموكلة بفضل الباري تعالى والقيادة والتوجيهات الحكيمة والسديدة من قبل قبل سماحة قائد الثورة.

روابط ذات صلة

الاركان الايرانية: مستعدون لتطوير التعاون الدفاعي والعسكري مع الدول الإسلامية

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

شاهد.. مستحدثات المشهد السياسي في تونس

تشاهدون الليلة في بانوراما.. اوكرانيا، ما بين مطرقة الحرب وسندان شروط موسكو.. تونس وتعالي الأصوات المناهضة لسياسات الرئيس

دول العدوان تنصب نفسها وسيطا وتدعو لحوار يمني في الرياض

برلمانية عراقية: تواجد ’الموساد’ في أربيل ينذر بكارثة امنية

في عيد المعلم..هذا ما قام به الرئيس السوري+صور

هي الاكبر تسليحا بالشرق الاوسط!.. شاهد.. أين تذهب اموال تسليح السعودية؟