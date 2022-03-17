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رويترز: مسؤول أمريكي رفيع يقول إن روسيا أطلقت أكثر من ألف صاروخ على أهداف أوكرانية منذ بدء الهجوم الذي دخل أسبوعه الرابع

الخميس ١٧ مارس ٢٠٢٢ - ٠٦:١٤ بتوقيت غرينتش

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