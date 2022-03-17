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أفريقيا
روسیا
ترکیا
افغانستان
باکستان
الأزمة الأوكرانية
تقارير
قضية اليوم
الخبر وإعرابه
مارأيكم؟
کشکول
يقال ان
غرافيك
انفو غرافيك
فيديو غرافيك
باختصار
سبورتي
فيديو
برامج
نوافذ
مع الحدث
بانوراما
لقاء خاص
انقلاب الصورة
حديث البحرين
المشهد اليمني
استوديو بيروت
العين الاسرائيلية
قلم رصاص
غیاهب الکیان
البوصلة
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ضيف وحوار
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فی البیت الابیض
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مراسلة العالم: استشهاد رئيس مجلس مدينة جاسم بريف محافظة درعا الشمالي جنوب سورية بإطلاق الرصاص عليه من قبل مسلحين مجهولين
السلطات المحلية في خاركيف الاوكرانية تعلن مقتل 27 شخصا على الأقل في عمليات قصف روسية
رويترز: مسؤول أمريكي رفيع يقول إن روسيا أطلقت أكثر من ألف صاروخ على أهداف أوكرانية منذ بدء الهجوم الذي دخل أسبوعه الرابع
رويترز: إخلاء وزارة الاقتصاد والمالية الفرنسية بشكل جزئي بعد تهديد إرهابي
ا ف ب: الأمم المتحدة تمدّد مهمة بعثتها السياسية لمدة سنة في أفغانستان في ظل حكم طالبان
وكالة يونيوز: المجلس البلدي لمدينة ماريوبول الاوكرانية يعلن ان 30 ألف شخص غادروا المدينة حتى الآن فيما لا يزال 350 ألف شخص داخلها
وكالة الأنباء العراقية: الحشد الشعبي يطهر 12 كم من المناطق المحاذية لنهر الوند في قضاء خانقين بمحافظة ديالى شرقي العراق
مراسل العالم: مجلس التعاون في الخليج الفارسي يعلن عن استضافته ما أسماه "مشاورات يمنية - يمنية" في 29 مارس الجاري بالرياض من أجل عملية سياسية شاملة
مراسل العالم: مجلس التعاون في الخليج الفارسي يعلن استضافة ما أسماه "مشاورات يمنية يمنية" في 29 مارس الجاري في الرياض من أجل عملية سياسية شاملة
قائد قوى الأمن الداخلي الايرانية:المجموعة الارهابية التي تم تفكيكها في خوزستان تابعة لزمر المعادية للثورة في الخارج وتدار بدعم الاستخبارات الاجنبية
رويترز: مسؤول أمريكي رفيع يقول إن روسيا أطلقت أكثر من ألف صاروخ على أهداف أوكرانية منذ بدء الهجوم الذي دخل أسبوعه الرابع
الخميس ١٧ مارس ٢٠٢٢ - ٠٦:١٤ بتوقيت غرينتش
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