مجلس صيانة الدستور: ستتم المصادقة النهائية على مشروع الموازنة العامة قريبا

العالم- ايران

وقال نظيف في تصريح له اليوم الخميس: نحن نسعى من اجل المصادقة النهائية على مشروع الموازنة العامة وتصبح ملزمة التنفيذ قبل نهاية العام.

واضاف: ان دراسة مشروع الموازنة العامة مازالت مستمرة في مجلس صيانة الدستور وتم اليوم عقد اجتماع مشترك مع بعض اعضاء لجنة المواءمة البرلمانية للمزيد من البحث والدراسة.

وقال: انه وبالتزامن مع مجلس صيانة الدستور قامت هيئة المراقبة العليا بمجمع تشخيص مصلحة النظام بدراسة مشروع الموازنة العامة وتم طرح اشكاليات من قبلهاونحن الان بانتظار الراي النهائي لهذه الهيئة.