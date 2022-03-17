الخميس ١٧ مارس ٢٠٢٢
٠٧:٣٦ GMT
فارسی
البث المباشر

مجلس صيانة الدستور: ستتم المصادقة النهائية على مشروع الموازنة العامة قريبا

مجلس صيانة الدستور: ستتم المصادقة النهائية على مشروع الموازنة العامة قريبا
الخميس ١٧ مارس ٢٠٢٢ - ٠٧:٠٧ بتوقيت غرينتش

اعلن المتحدث باسم مجلس صيانة الدستور طحام نظيف بان الجهود تبذل من اجل المصادقة على مشروع الموازنة العامة للبلاد حتى نهاية العام الجاري (العام الايراني ينتهي في 20 اذار/مارس).

العالم- ايران

وقال نظيف في تصريح له اليوم الخميس: نحن نسعى من اجل المصادقة النهائية على مشروع الموازنة العامة وتصبح ملزمة التنفيذ قبل نهاية العام.

واضاف: ان دراسة مشروع الموازنة العامة مازالت مستمرة في مجلس صيانة الدستور وتم اليوم عقد اجتماع مشترك مع بعض اعضاء لجنة المواءمة البرلمانية للمزيد من البحث والدراسة.

وقال: انه وبالتزامن مع مجلس صيانة الدستور قامت هيئة المراقبة العليا بمجمع تشخيص مصلحة النظام بدراسة مشروع الموازنة العامة وتم طرح اشكاليات من قبلهاونحن الان بانتظار الراي النهائي لهذه الهيئة.

روابط ذات صلة

بدء اجتماع البرلمان الايراني لمواصلة دراسة مشروع الموازنة العامة

البرلمان الإيراني يبدأ غداً دراسة الموازنة العامة

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

العراق: استهداف قاعدة بلد الجوية بالصورايخ

الأزمة الأوكرانية...الأوروبيين "يضاعفون" إنفاقهم الدفاعي

ليبيا.. الدبيبة للسفير الأمريكي: حريصون على إجراء الانتخابات "في أسرع وقت"

الرئيس الفرنسي: غزو روسيا لأوكرانيا أحدث "صدمة كهربائية" لحلف الأطلسي

مجلس صيانة الدستور: ستتم المصادقة النهائية على مشروع الموازنة العامة قريبا

العراق يوضح سبب إلغاء تسجيل دخول السفينة الإماراتية الغارقة