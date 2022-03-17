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وكالة الأنباء العراقية: آمر قاعدة بلد الجوية يؤكد ان لا أضرار جراء القصف الصاروخي

الخميس ١٧ مارس ٢٠٢٢ - ٠٧:٠٥ بتوقيت غرينتش

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العراق: استهداف قاعدة بلد الجوية بالصورايخ

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