العالم-اوروبا

وقالت صحيفة "Junge Welt" إن مطالب ميلنيك من برلين والتصريحات التي تهدف إلى جر ألمانيا إلى صراع مسلح تنتهك اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية، مشيرة إلى أنها بدأت تثير غضب السلطات الألمانية.

وكشفت الصحيفة أن "الفضيحة بدأت عندما نفذ صبر البرلماني في وزارة البناء سيرين بارتول يوم الأربعاء بعد أن طالب ميلنيك المستشار الألماني بأمر من كييف بأن يتم تزويد أوكرانيا بسخاء بالأسلحة الخفيفة".

وكتب البرلماني الألماني على "تويتر": "لقد بدأت أجد أن هذا السفير لا يطاق". وبعد ذلك ربما اتصل به شخص ما، وسرعان ما حذف تغريدته واعتذر.

وأشارت الصحيفة إلى أنه حتى بعد هذه الحادثة، لم يكتف ميلنيك ولم يغير من خطابه. حيث كان غير راض عن تغطية صحيفة "زيت" لتصرفات المتطرفين من كتيبة "آزوف" القومية، وطالب الصحيفة بالتوقف عن "شيطنة المقاتلين الشجعان".

وقالت الصحيفة: "هذا طلب من صحيفة ليبرالية، بالإضافة إلى الأمور الأخرى، السكوت عن المظاهر القبيحة للقومية الأوكرانية، وفي الوقت نفسه الابتسام بلطف".