الأمم المتحدة ترحب بالمفاوضات بين روسيا وأوكرانيا

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وقالت نائبة الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية روزماري دي كارلو خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي، اليوم الخميس: "خلال الأسبوع الجاري كانت هناك إشارات إيجابية بشأن المفاوضات بين الممثلين الأوكرانيين والروس".

وتابعت: "نرحب بمثل هذا التواصل، لكننا نشير إلى أن تلك الإشارات لم تؤد إلى وقف العمليات القتالية".

وتستمر المفاوضات بين روسيا وأوكرانيا حول التسوية عبر الفيديو، بعد أن جرت عدة جولات على أراضي بيلاروس.

وكانت روسيا قد طرحت على مجلس الأمن الدولي مشروع قرار حول الوضع الإنساني في أوكرانيا، يدعو لإجلاء المدنيين من مناطق الاشتباكات ووقف إطلاق النار فيها مؤقتا.