الجمعة ١٨ مارس ٢٠٢٢
٠١:١٧ GMT
فارسی
البث المباشر

الأمم المتحدة ترحب بالمفاوضات بين روسيا وأوكرانيا

الأمم المتحدة ترحب بالمفاوضات بين روسيا وأوكرانيا
الجمعة ١٨ مارس ٢٠٢٢ - ٠١:٠٦ بتوقيت غرينتش

رحبت الأمم المتحدة بالمفاوضات بين روسيا وأوكرانيا حول تسوية النزاع، معبرة عن الأسف لعدم تحقيق وقف إطلاق النار.

العالم-اوروبا

وقالت نائبة الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية روزماري دي كارلو خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي، اليوم الخميس: "خلال الأسبوع الجاري كانت هناك إشارات إيجابية بشأن المفاوضات بين الممثلين الأوكرانيين والروس".

وتابعت: "نرحب بمثل هذا التواصل، لكننا نشير إلى أن تلك الإشارات لم تؤد إلى وقف العمليات القتالية".

وتستمر المفاوضات بين روسيا وأوكرانيا حول التسوية عبر الفيديو، بعد أن جرت عدة جولات على أراضي بيلاروس.

وكانت روسيا قد طرحت على مجلس الأمن الدولي مشروع قرار حول الوضع الإنساني في أوكرانيا، يدعو لإجلاء المدنيين من مناطق الاشتباكات ووقف إطلاق النار فيها مؤقتا.

روابط ذات صلة

اوكرانيا، ما بين مطرقة الحرب وسندان شروط موسكو.. تونس وتعالي الأصوات المناهضة لسياسات الرئيس

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

اعتقال رئيس وزراء بلغاريا السابق في عملية أمنية واسعة

الأمم المتحدة ترحب بالمفاوضات بين روسيا وأوكرانيا

السفير الأوكراني لدى برلين يثير ضجة في ألمانيا

الصين ترفض العقوبات وتدعم استمرار المفاوضات لحل الوضع في أوكرانيا

رئيس جنوب إفريقيا يتهم الناتو بإثارة الصراع في أوكرانيا

زيلينسكي وماكرون يبحثان محادثات السلام بين أوكرانيا وروسيا