هجوم سيبراني قوي ضد الاحتلال وندم زيلينسكي وشهداء الفجر

صالح ابو عزة غرد قائلا: ليس مهماً أنْ تكون المعلومات المُسرّبة شخصية أو أمنية، المهم أنّ الموساد جهاز "إسرائيل" الأعرق وعبر شخصيته المركزية قد وقع فريسة الهاكرز الإيراني. هذه العملية الإيرانية، جزء من الحرب السيبرانية المستمرة بين طهران وتل أبيب، وقد اعترف "الإسرائيليين" بأنها أوسع عملية يشهدها الكيان.

وكتب يحيى ابو قاسم حجر: إيران توجه صفعات للكيان الصهيوني واحده تلو أخرى... على مستوى الصواريخ البالستية أو مستوى الحرب السيبرانيه نصرهم الله ـ وأيّدهم بنصره..

حسن سعد علق: هجوم سيبراني على مواقع الكيان الصهيوني الإرهابي.. الهجمات السيبرانية، تعد احدى اسلحة الحرب الجديدة حيث تعتمد عليها الدول المتطورة في سرقة معلومات واحداث ضرر كبير في منظومة الدول المستهدفة، وتكون مؤثرة في شلّ الحرب الاعلامية والمعلوماتية التي يخوضها العالم.

وقد تلقى كيان الاحتلال الاسرائيلي ضربات اكبر بكثير مما كان يتصوره، لاسيما بعد عملية دك وكر التجسس الاسرائيلي في اربيل بـ12 صاروخ بالستيا دقيقا، ويبدو ان القادم اسوء بكثير، لذلك يعيش الكيان حالة من الرعب والهلع، وان قوات الاحتلال دخلت حالة التأهب القصوى، وهي حالة يبدو انها ستسمر طويلا...

ام مختار غردت: الحمدلله أن عدونا غبي يظن أن بتهديده ترتعد فرائصنا والحفيفة هذا دليل خوفه الشديد من أي حرب سيخوضها ضذ إيران ولولا هذا الخوف كانت الحرب قد حصلت من زمان بعيد.

وكتب حيدر بن علي اللواتي: الاخبار: قصف مراكز تجسسية لموساد في محيط مدينة اربيل بكردستان والقريبة من القاعدة الامريكية باكثر من ١١ صاروخ بالستي ايراني العملية تدشن معادلة ردع جديدة في وجه الكيان الصهيوني: أي قصف لقواعد ايران في سوريا او التعرض لسفنها سيقابله قصف لمراكز الكيان الصهيوني في المنطقة!

السيد سامي خضرا كتب: العدو الإسرائيلي مُحرَج جدا بعد قصف أحد مراكزه في أربيل: فإن إعترف بوجود هذا المركز أحرج حلفاءه العراقيين... وإن لم يعترف فقد سكت عن صفعة مدوية خاصة أنه من المؤكد بأنها متبوعة بصفعات لا تقل قساوة



الى اوكرانيا ففي رسالة عبر الفيديو بثه المكتب الرئاسي في كييف، تحدث الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي عن الحرب مع روسيا، ومآلات هذه الحرب، ورفض الناتو والاتحاد الاوروبي ضم بلاده الى التكتلين، وكيف تركت امريكا واوروبا والغرب زيلينسكي ليواجه مصيره لوحده.

شؤون سياسية غرد: حين فاز زيلينسكي على منافسه السياسي المحترف بترو بوروشنكو قال الاخير كلام لم يفهمه الشعب الاوكراني في ذلك الوقت وأتوقع أنه ندم اليوم على إنتخاب خادم الشعب كما يحب أن يطلق عليه، قال ان زلينسكي طيب لكنه ساذج وسيورّط البلاد في معضلات لا حصر لها ونحن في حرب.

وغرد مروان الغزالي: زيلينسكي يسعى لجر اوروبا لحرب عالمية ثالثة من خلال طلباته المستمرة بفرض حظر جوي على اوكرانيا، مهرج يهودي دمر بلاده ويريد دمار العالم اعتقد ان الشعب الأوكراني ندم على انتخابه لأنه لايعرف يحاور ولا يعرف كيف يكون سياسي يواجه مشاكله ينسق مع الجميع وفوق كل ذلك هو أداة بيد الغرب.

وكتبت فاطمة: إن كان زيلنسكي رئيس أوكرانيا يمتلك قدر من الذكاء فعليه أن يتفاهم مع بوتين ويقدم التنازلات لكي يبقي على شعبه وأرضه،، بعد أن تأكد أن أوروبا باعته بأبخس الأثمان وأنها ما كانت تريد إلا استنزاف روسيا ولو كانت دماء الاوكران هي الثمن.



شيّع الفلسطينيون في مدينتي رام الله ونابلس جثماني شهيدين ارتقيا برصاص الاحتلال احدهما في مخيم بلاطة للاجئين والاخر في مخيم قلنديا للاجئين الفلسطينيين فيما استشهد ثالث في صحراء النقب برصاص الشرطة الاسرائيلية ليرتفع عدد الشهداء في الاراضي الفلسطينية من بداية العام الجاري الى اكثر من عشرين شهيدا.

وغرد ابو حمزة فلسطين: ونهر الدم لا يتوقف دفاعآ عن الأمة والحرية والأرض والكرامة.. أشلاء الوطن لا تبخل بدماء أبنائها ثلاثة شهداء في فلسطين المحتلة أصبحو أقمار السماء على طريق القدس -الشهيد نادر ريان -الشهيد سند الهربد -الشهيد علاء شحام.

محمد كتب: إرتقاء ثلاثة شُهداء فلسطينيين برصاص قوّات الإحتلال، سند الهربد- مدينة رهط بالنقب الفلسطيني نادر ريّان- مخيّم بلاطة علاء شحام - مخيّم قلنديا المجد والخلود لشُهدائنا الأبرار ولعن الله كل من طَبّع وباعَ وخان.

وغرد مالك الكادي: توحد الدم الفلسطيني من الشمال للجنوب ليبقى شاهدا على الجرائم الإسرائيلية، ودّعت فلسطين ثلاثة من أبنائها قتلوا بدم بارد برصاص العدو.

بعد قضاء فترة السجن لمدة 6 أعوام، أفرجت السلطات الإيرانية عن المواطنة البريطانية من اصول ايرانية نازنين زاغري المدانة بتهمة التجسس لصالح جهات أجنبية ومعادية للبلاد. وكانت زاغري احد رؤوس الشبكات الرئيسية لمؤسسات مناهضة للنظام الاسلامي في ايران ونفذت انشطتها الاجرامية على مدى اعوام طويلة بتوجيه ودعم اجهزة اعلامية وتجسسية تابعة لحكومات اجنبية.

جاسم مراد غرد قائلا: ايران تسلم الجاسوسة نازنين زاغري بعد قضاء محكوميتها مقابل افراج بريطانيا عن 530 مليون دولار مجمدة لديها هل الحرامية العظمي بريطانيا كانت ستفرج عن اموال ايران المسروقة في مقابل مواطنة بريطانية عادية؟ الخانعين المنبطحين مازالوا يعتبرونها عظمى.

وكتب محمد صادق الحسيني: كم انت كبيرا صاروخنا الشارد..! بريطانيا تفرج عن 400 مليون باوند من الأموال الإيرانية المجمدة مقابل إطلاق طهران سراح الجاسوسة البريطانية.