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ولايتي: الصمت الدولي دفع السعودية لارتكاب المجازر

ولايتي: الصمت الدولي دفع السعودية لارتكاب المجازر
الجمعة ١٨ مارس ٢٠٢٢ - ٠٤:٣٢ بتوقيت غرينتش

اكد الامين العام لجمعية الصحوة الاسلامية في ايران "علي اكبر ولايتي"، ان صمت ما يسمى بـ "منظمات حقوق الانسان"، مهد للمجازر الجماعية التي ارتكبها النظام السعودي.

العالم - ايران

جاء ذلك في بيان اصدره ولايتي، تعليقا على جريمة الاعدامات الجماعية التي نفذها النظام السعودي الثلاثاء الماضي ضد 81 من الابرياء القابعين في سجونه.

واضاف : ان هذه المجزرة التي ارتبكت امام العلن، كشفت عن الوجه الحقيقي للقادة السعوديين اكثر من اي وقت مضى؛ ولاشك ستبقى على مدى التاريخ وصمة عار في جبين القائمين عليها، خلافا لما يدعونه بشأن الدفاع عن حقوق الانسان؛ وسيدينهم الاحرار والمنادون بالحرية في العالم ابد الدهر.

كما استنكر ولايتي، صمت المحافل الدولية وما يسمى بـمنظمات حقوق الانسان، قبال هذه الجريمة النكراء وغيرها من الاضطهادات الواسعة التي ترتكب اليوم بحق سوريا والعراق وفلسطين ولبنان واليمن وافغانستان.

وفي الختام، دعا الامين العام لجمعية الصحوة الاسلامية، الى تعزيز الوحدة والتماسك بين المسلمين من اجل التصدي لهذه الممارسات غير الانسانية.

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