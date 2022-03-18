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زيلينسكي نادم.. لو كان يملك قدراً من الذكاء!

الجمعة ١٨ مارس ٢٠٢٢ - ٠٤:٣٩ بتوقيت غرينتش

في رسالة عبر الفيديو بثه المكتب الرئاسي في كييف، تحدث الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي عن الحرب مع روسيا، ومآلات هذه الحرب، ورفض الناتو والاتحاد الاوروبي ضم بلاده الى التكتلين، وكيف تركت امريكا واوروبا والغرب زيلينسكي ليواجه مصيره لوحده.

خاص بالعالم

شؤون سياسية غرد: حين فاز زيلينسكي على منافسه السياسي المحترف بترو بوروشنكو قال الاخير كلام لم يفهمه الشعب الاوكراني في ذلك الوقت وأتوقع أنه ندم اليوم على إنتخاب خادم الشعب كما يحب أن يطلق عليه، قال ان زلينسكي طيب لكنه ساذج وسيورّط البلاد في معضلات لا حصر لها ونحن في حرب.

وغرد مروان الغزالي: زيلينسكي يسعى لجر اوروبا لحرب عالمية ثالثة من خلال طلباته المستمرة بفرض حظر جوي على اوكرانيا، مهرج يهودي دمر بلاده ويريد دمار العالم اعتقد ان الشعب الأوكراني ندم على انتخابه لأنه لايعرف يحاور ولا يعرف كيف يكون سياسي يواجه مشاكله ينسق مع الجميع وفوق كل ذلك هو أداة بيد الغرب.

وكتبت فاطمة: إن كان زيلنسكي رئيس أوكرانيا يمتلك قدر من الذكاء فعليه أن يتفاهم مع بوتين ويقدم التنازلات لكي يبقي على شعبه وأرضه،، بعد أن تأكد أن أوروبا باعته بأبخس الأثمان وأنها ما كانت تريد إلا استنزاف روسيا ولو كانت دماء الاوكران هي الثمن.

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شاهد هاشتاغ.. زيلينسكي نادم.. لو كان يملك قدراً من الذكاء!