شهداء الفجر قتلوا بدم بارد برصاص العدو

خاص بالعالم

وغرد ابو حمزة فلسطين: ونهر الدم لا يتوقف دفاعآ عن الأمة والحرية والأرض والكرامة.. أشلاء الوطن لا تبخل بدماء أبنائها ثلاثة شهداء في فلسطين المحتلة أصبحو أقمار السماء على طريق القدس -الشهيد نادر ريان -الشهيد سند الهربد -الشهيد علاء شحام.

محمد كتب: إرتقاء ثلاثة شُهداء فلسطينيين برصاص قوّات الإحتلال، سند الهربد- مدينة رهط بالنقب الفلسطيني نادر ريّان- مخيّم بلاطة علاء شحام- مخيّم قلنديا المجد والخلود لشُهدائنا الأبرار ولعن الله كل من طَبّع وباعَ وخان.

وغرد مالك الكادي: توحد الدم الفلسطيني من الشمال للجنوب ليبقى شاهدا على الجرائم الإسرائيلية، ودّعت فلسطين ثلاثة من أبنائها قتلوا بدم بارد برصاص العدو.