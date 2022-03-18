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شهداء الفجر قتلوا بدم بارد برصاص العدو

الجمعة ١٨ مارس ٢٠٢٢ - ٠٤:٤٨ بتوقيت غرينتش

شيّع الفلسطينيون في مدينتي رام الله ونابلس جثماني شهيدين ارتقيا برصاص الاحتلال احدهما في مخيم بلاطة للاجئين والاخر في مخيم قلنديا للاجئين الفلسطينيين فيما استشهد ثالث في صحراء النقب برصاص الشرطة الاسرائيلية ليرتفع عدد الشهداء في الاراضي الفلسطينية من بداية العام الجاري الى اكثر من عشرين شهيدا.

خاص بالعالم

وغرد ابو حمزة فلسطين: ونهر الدم لا يتوقف دفاعآ عن الأمة والحرية والأرض والكرامة.. أشلاء الوطن لا تبخل بدماء أبنائها ثلاثة شهداء في فلسطين المحتلة أصبحو أقمار السماء على طريق القدس -الشهيد نادر ريان -الشهيد سند الهربد -الشهيد علاء شحام.

محمد كتب: إرتقاء ثلاثة شُهداء فلسطينيين برصاص قوّات الإحتلال، سند الهربد- مدينة رهط بالنقب الفلسطيني نادر ريّان- مخيّم بلاطة علاء شحام- مخيّم قلنديا المجد والخلود لشُهدائنا الأبرار ولعن الله كل من طَبّع وباعَ وخان.

وغرد مالك الكادي: توحد الدم الفلسطيني من الشمال للجنوب ليبقى شاهدا على الجرائم الإسرائيلية، ودّعت فلسطين ثلاثة من أبنائها قتلوا بدم بارد برصاص العدو.

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