الجمعة ١٨ مارس ٢٠٢٢
٠٦:٤٦ GMT
فارسی
البث المباشر

إغلاق السفارة والقنصليات الأفغانية في الولايات المتحدة

إغلاق السفارة والقنصليات الأفغانية في الولايات المتحدة
الجمعة ١٨ مارس ٢٠٢٢ - ٠٦:١٢ بتوقيت غرينتش

أغلقت السفارة والقنصليات الأفغانية في الولايات المتحدة، وتم تسليم ممتلكاتها، بما في ذلك المعدات والوثائق، إلى وزارة الخارجية الأمريكية.

العالم - افغانستان

وأعلن القائم بأعمال السفارة الأفغانية في الولايات المتحدة عبد الهادي نجرابي، إغلاق السفارة الأفغانية في واشنطن والقنصلية الأفغانية في نيويورك، عازيا السبب إلى "التحديات المالية".

وقال: "بتسليم السفارة الأفغانية وممتلكات القنصلية إلى وزارة الخارجية الأمريكية، حصلت وزارة الخارجية على جميع الوثائق المهمة في الأرشيف"، مضيفا: "عندما يتم تشكيل حكومة شاملة في أفغانستان، ويتم فيها تمثيل جميع الأفغان رجالا ونساء، فإن حكومة الولايات المتحدة ستعترف بها، ويمكنها إرسال دبلوماسيين".

وأشار أجمل زدران، ممثل اللاجئين الأفغان في الولايات المتحدة، إلى أنه "مع إغلاق السفارة يواجه اللاجئون مشاكل، لأنهم لا يستطيعون الحصول على جوازات سفر وبطاقات هوية إلكترونية"، مشددا على أن "هذه مشكلة كبيرة للاجئين الأفغان المقيمين في الولايات المتحدة".

يذكر أنه تم افتتاح سفارة أفغانستان لأول مرة عام 1943 في واشنطن، وجرى إغلاقها من عام 1983 حتى عام 2002، ليعاد فتحها بعد العملية العسكرية التي نفذتها الولايات المتحدة وحلفائها في أفغانستان عام 2001.

روابط ذات صلة

أميركا تغطي هزيمتها في أفغانستان عبر لفت الأنظار إلى أوكرانيا

كرزاي يكشف لقناة العالم التحديات التي تواجه أفغانستان حاليا

طالبان تطلق عملية تفتيش واسعة للمنازل في أفغانستان

جامعات أفغانستان تعيد فتح أبوابها بحضور عدد قليل من النساء

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

إغلاق السفارة والقنصليات الأفغانية في الولايات المتحدة

الصدر يغرد بذكرى النصف من شعبان

بايدن وجين بينغ سيناقشان اليوم هاتفيا إدارة المنافسة بين البلدين

صنعاء تعلن قبولها الحوار مع السعودية لكن في "بلد محايد"

دول غربية تفرض مزيدا من العقوبات الواسعة ضد روسيا

مساعدة الرئيس الايراني تلتقي رئيس الجمعية العامة للامم المتحدة