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شاهد..الأزمة الاوكرانية ومباحثات فيينا

الجمعة ١٨ مارس ٢٠٢٢ - ٠٧:٤٤ بتوقيت غرينتش

رأى الباحث بالشؤون الدولية والإقليمية طلال عتريسي ان العملية العسكرية الروسية في اوكرانيا كان لها تداعيات على مباحثات فيينا لرفع الحظر عن ايران.

العالم - خاص بالعالم

وقال عتريسي في حديث لقناة العالم الاخبارية، خلال برنامج "مع الحدث"، إن العقوبات الإقتصادية التي فرضها الغرب على روسيا، اثرت على استراد النفط والغاز الروسي وكذلك سعر النفط العالمي، وهذا ادى الى التأثير على مسار محادثات فيينا لرفع الحظر عن ايران في فيينا.

واضاف، إن واشنطن لديها سيناريوهات جديدة لمسار مباحثات فيينا، السيناريو المنطقي يقول انها سوف تعجل بالاتفاق النووي الايراني، لانها ستحتاج الى نفت وغاز ايران لكي يتم تصديره وتضخ طهران كل طاقتها من النفط والغاز، وهذا سوف يخفض سعر النفط العالمي، والسيناريو الثاني، الولايات المتحدة قد تتشدد على موقفها ولن تقدم اي تنازلات في الاتفاق النووي في حين انتصرت روسيا في ازمتها مع اوكرانيا.

واوضح عتريسي ان، ما سيترتب على الاتفاق النووي الايراني من السماح للطهران من انتاج وبيع النفط، سيكون له تداعيات ايجابية على سعر النفط العلمي.

موكدا على ان تأخير او تعجيل الاتفاق النووي ورفع الاحظر عن ايران في مباحثات فيينا متعلق بمجريات الأزمة الأوكرانية.

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