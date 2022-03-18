الجمعة ١٨ مارس ٢٠٢٢
٠٨:١٧ GMT
فارسی
البث المباشر

دعوات لمقاطعة الخطوط الجوية البحرينية بعد اتفاقها مع الإحتلال

دعوات لمقاطعة الخطوط الجوية البحرينية بعد اتفاقها مع الإحتلال
الجمعة ١٨ مارس ٢٠٢٢ - ٠٨:٠١ بتوقيت غرينتش

أعلنت الخطوط الجوية البحرينية، الخميس، عن إطلاقها رحلات إلى تل أبيب، في إطار تطبيع المنامة مع الاحتلال الإسرائيلي.

العالم - البحرين

وجاء الإعلان في منشور عبر وسائل التواصل الاجتماعي، حيث قالت الخطوط الجوية البحرينية إن رحلاتها تلك ستبدأ في 30 أيلول/ سبتمبر الجاري، بواقع رحلتين أسبوعيا إلى وجهتها الجديدة.

وأفادت صحيفة "معاريف" العبرية بأن "البحرين قررت تسهيل حصول الإسرائيليين على تأشيرة لدخول أراضيها، قبل انطلاق خط الطيران المباشر بين إسرائيل والبحرين".

ولفتت الصحيفة إلى أن الخطوط الجوية البحرينية ستقوم بإطلاق رحلاتها المباشرة إلى تل أبيت ابتداء من 4 اكتوبر"، موضحة أن "البحرين قررت إلغاء طلب استصدار كشف للحساب البنكي للإسرائيليين الراغبين بالدخول الى البلاد"، مبينة أن "هذا القرار كانت قد فرضته البحرين بعد طلب مشابه من إسرائيل للبحرينيين الراغبين بزيارة إسرائيل".

قرار الشركة البحرينية احدث ردود فعل سلبية و غضباً عارماً اذ طالب نشطاء على موقع التواصل الإجتماعي تويتر المسافرين بمقاطعة الخطوط الجوية البحرينية كونها لم تعد آمنة او مرغوبة بعد تصهينها.

وتأتي الخطوة في إطار اتفاقات سياسية وتجارية معنية بالطيران المدني، وقعتها المنامة مع الاحتلال الإسرائيلي.

وتتسارع خطوات البحرين والإمارات في التطبيع مع الاحتلال الإسرائيلي، بما يدعم مواقفه ضد الفلسطينيين، وذلك منذ توقيع اتفاقية التطبيع العام الماضي.

روابط ذات صلة

أهل النقب بين الصمود وتهويد الإحتلال

المغرب يطلق أول خط جوي مباشر نحو كيان الإحتلال

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

شاهد: مساعدة الصين لروسيا.. يضع الغرب امام قرار مؤلم!

الخارجية الصينية ترد على تهديد بلينكين بشأن الأزمة الأوكرانية

على أعتاب عيد النوروز في طهران

الأمم المتحدة تحذر من أزمة انسانية خطيرة للغاية في أفغانستان

تركيا تلغي 100 رحلة طيران بإسطنبول غدا والسبب الأحوال الجوية

دعوات لمقاطعة الخطوط الجوية البحرينية بعد اتفاقها مع الإحتلال