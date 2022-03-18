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لافروف يؤكد ضرورة مناقشة مسأله المختبرات البيولوجية بأوكرانيا في مجلس الأمن

لافروف يؤكد ضرورة مناقشة مسأله المختبرات البيولوجية بأوكرانيا في مجلس الأمن
الجمعة ١٨ مارس ٢٠٢٢ - ٠٩:٣٥ بتوقيت غرينتش

أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أن روسيا تصر على ضرورة مناقشة الوضع حول المختبرات البيولوجية في أوكرانيا في مجلس الأمن الدولي.

العالم - أوروبا

وقال لافروف اليوم الجمعة في تصريح لقناة RT: لا نستبعد إمكانية أن تكون أوكرانيا قد شكلت أكبر مشروع للبنتاغون في تطوير مختبرات بيولوجية.

واضاف انه ما يجري في أوكرانيا يعكس بلوغ النهج الغربي الرامي إلى تهميش روسيا ذروته، مشيرا الى أن الولايات المتحدة تسعى لإعادة العالم إلى نموذج أحادي القطب.

واكد لافروف: أوروبا توقفت بالكامل تقريبا عن الدفاع عن استقلالها أمام اميركا.

واشار لافروف الى العقوبات الغربية ضد روسيا مؤكدا ان العقوبات حاليا غير مسبوقة لكننا سنصمد وسنتكيف مع الواقع الجديد.

واعتبر لافروف الأوهام بأن روسيا تستطيع الاعتماد على الشركاء الغربيين مدمرة بالكامل، مؤكدا أن الدول الشرقية مستعدة أكثر للتعاون مع روسيا بناء على مبدأ الاحترام المتبادل.

وحذر لافروف انه أي شحنات أسلحة تصل أوكرانيا من الخارج ستشكل هدفا عسكريا مشروعا لروسيا.

واشار لافروف الى أن الغرب يخوض حربا إعلامية ضد روسيا تشمل عناصر للإرهاب الإعلامي، مضيفا أن الغرب حاول تحويل أوكرانيا إلى دولة معادية لروسيا وهذه المساعي خلفت آثارا على الأوكرانيين.

وأكد وزير الخارجية الروسي: سنحتاج إلى بعض الوقت للتخلص من الإرث السلبي لتأثير الغرب على أوكرانيا

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