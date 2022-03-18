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خبير ايراني يتحدث للعالم عن العملية الصاروخية ضد وكر التجسس الاسرائيلي باربيل

الجمعة ١٨ مارس ٢٠٢٢ - ٠٩:٤٨ بتوقيت غرينتش

أكد الخبير السياسي حسين اكبري ان العملية الصاروخية الايراينة على مقر التجسسي والتخريبي الاسرائيلي في محافظة اربيل العراقية، جاءت ردا على الاعتداءات الاسرائيلية الارهابية ضد الشعب الايراني.

العالم - خاص بالعالم

وقال أكبري في حديث لقناة العالم الاخبارية، خلال برنامج "من ايران" بعد قصف الوكر التجسسي الصهيوني في اربيل قالت وسائل الاعلام المعادية والمغرضة بإنه تم استهداف قنصلية اميركية في اربيل، و لكن بعد اعتراف الكيان الصهيوني بانه تم استهداف مقرا تجسسيا له في اربيل انكشف زيف كذبهم، مشيرا الى ان الولايات المتحدة حاولت أن تنأى بنفسها عن هذا الموضوع.

واكد الخبير السياسي، أن الكيان الصهيوني نفذ سلسلة من العمليات الارهابية والعدائية ضد الشعب الايراني، لذلك جاءت هذه العملية الصاروخية الايراينة على مقر التجسسي والتخريبي الاسرائيلي في اربيل على ردا هذه النشاطات الارهابية الاسرائيلية في ايران.

وردا على سؤال بان هل كانت العملية ردا على عملية ماهيدشت في محافظة كرمانشاه الايراينة او على اغتيال عنصرين من الحرس الثورة الاسلامية في ضواحي دمشق، قال أكبري، إن هذا الامر لايتعلق باستشهاد الايرانيين في سوريا لان هذا امر اخر وسوف ترد ايران وتنتقم له في وقت لاحق، مضيفا ان هذه العملية الصاروخية التي نفذتها قوات الحرس الثورة الاسلامية ضد المقر التجسسي الاسرائيلي في اربيل جاءت ردا على الاستفزازات والاعتداءات والنشاطات الارهابية التي تنفذها مقرات التجسسية والتخريبية الصهيونية ضد الشعب الايراني.

واكد اكبري، ان ايران سترد على اي تهديد يتعرض له الشعب الايراني او يعرض مصالحه للخطر.

وكان حرس الثورة الإسلامية في ايران أعلن يوم الاحد الماضي عن استهداف المركز الاستراتيجي للمؤامرات الصهيونية في المنطقة بمحافظة اربيل العراقية بصواريخ قوية قيل انها من طراز فاتح 110 الذي يبلغ مداه 300 كليومتر. وحذر حرس الثورة من رد قاس وحاسم ومدمر في حال كرر اعتداءاته الشريرة.

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