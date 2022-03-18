اوكرانيون يتهمون حكومتهم منعم من الخروج لاستخدام كدروع بشرية

خاص بالعالم

وقالت سيدة عجوز: "لقد اتينا متاخرين ليس باليد حيلة كان يجب ان نأتي منذ خمسة عشر او عشرين عاما مضت لان زعيمنا زيلينسكي يعمل كل ما بوسعه لتدمير اوكرانيا".

وتتناقض الارقام الروسية مع الرواية الاوكرانية حيث اعلنت نائبة رئيس الوزراء الأوكراني إيرينا فيروشوك إنه تم إجلاء حوالي 3الاف و800 شخص من بلادها عبر ممرات إنسانية أمس الخميس، مشيرة الى أن نحو الفي شخص تمكنوا من مغادرة مدينة ماريوبول.

واعربت فيروشوك عن أملها في إجلاء المدنيين عبر تسعة ممرات إنسانية من مدن منها ماريوبول.

وفي هذا السياق أكد مسؤول عسكري روسي موافقة بلاده على فتح هذه الممرات الإنسانية الإضافية التي اقترحتها كييف في ثلاث مدن أوكرانية هي زابوريجيا وجيتومير وخاركيف.

وقال مواطن اوكراني من سكان ماريوبول: "لم يعطونا ممرا انسانيا امنا، اوكرانيا لم تسمح احد بالخروج من المدينة كنا محاصرين بالكامل، جاء عسكريون وقالوا لنا انه يمنع منعا باتاً الخروج اذا اتاحت روسيا ممراً انسانياً. كانوا يريدون مواصلة استخدامنا كدروع بشرية".

وتسعى القوات الروسية لاحكام السيطرة على ماريبول، كونها تشكّل الطريق الأخير الواصل بين اقليم دونباس والأراضي الروسية عبر شبه جزيرة القرم. كما أنّ السيطرة على المدينة ومينائها الاستراتيجي، سيؤمن لروسيا منع تدفق السلاح الى اوكرانيا.

