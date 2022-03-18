مولود بعين واحدة في البيضاء اليمنية نتيجة استخدام الرياض أسلحة محرمة!

العالم - اليمن

ونقلت وكالة سبأ عن مصدر طبي في البيضاء، أن حسين محمد العباسي أسعف زوجته زهرة ضيف الله العباسي إلى مستشفى الهلال في مدينة رداع للولادة، وبعد المخاض وضعت مولوداً بعين واحدة، وتم وضعه في قسم الحضانة لمتابعة حالته الصحية.

وأشار المصدر إلى أن التشوّهات الخلقية، التي تُصيب بعض المواليد خلال الفترة الراهنة، تأتي نتيجة استخدام تحالف العدوان الأمريكي- السعودي - الإماراتي أسلحة محرمة دولياً في قصف المدنيين في مختلف المناطق اليمنية.

وأكد أن هناك تشوهات خلقية حدثت لمواليد جدد في عدة مناطق يمنية، بسبب استخدام طيران العدوان أسلحة محرّمة وإلقائها على رؤوس المواطنين، لافتاً إلى أنه لا علاقة للتشوّهات الخلقية بالعوامل الوراثية، لاسيما وأن الأم وضعت سابقاً أطفالاً غير مصابين بتشوّهات خلقية.

وقال المصدر الطبي: "لأول مرة تحدث هذه الحالة، لكنها موجودة في كتب الطب، ويكون الطفل بعين واحدة وتجويف عيني وعصب بصري واحد، وتسمى حالة الطفل ذو العين الواحدة".