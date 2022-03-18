زيلينسكي يدعو لتشديد العقوبات ضد روسيا وإغلاق الموانيء أمام سفنها

العالم - خاص بالعالم

واذ تقول وزارة الدفاع الأوكرانية إن قواتها منعت القوات الروسية التي تعاني من مشاكل تتعلق بإمدادات الغذاء والوقود والاتصالات، بحسب الأوكرانيين، من تحقيق أي تقدم جديد، فان الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي انتقد البطء في تسليم الأسلحة الغربية إلى بلاده بينما كان يطالب منذ أسابيع بتزويد كييف بطائرات مقاتلة.



وقال فولوديمير زيلينسكي الرئيس الأوكراني:"سنذكر بعض القادة الغربيين بأنها ستكون هزيمة معنوية لهم، سيدمر ذلك هيبتهم إذا لم تتلق أوكرانيا أسلحة متطورة".



وطالب زيلينسكي كذلك بتشديد دائم للعقوبات ضد روسيا 'إلى أن يتحقق السلام في أوكرانيا'، ودعا إلى إغلاق الموانئ الأوروبية أمام السفن الروسية، مهاجما مجموعات غربية لم تغادر روسيا بعد

وفي العاصمة كييف فقط قالت سلطات المدينة ان 222 شخصا على الأقل قتلوا منذ بدء الهجوم الروسي، بينهم ستون مدنيا وأربعة أطفال بالاضافة الى مئات الجرحى

كما اتهمت السلطات الأوكرانية، القوات الجوية الروسية بأنها قصفت 'عمدا' مسرحا لجأ إليه مئات السكان في مدينة ماريوبول الساحلية الاستراتيجية والتي تتعرض لقصف متواصل منذ أكثر من أسبوعين،



وأكد فولوديمير زيلينسكي الرئيس الأوكراني:"أكثر من مئة وثلاثني شخصا أنقذوا. لكن مئات من سكان ماريوبول لا يزالوا تحت الأنقاض، نعد بمواصلة عمليات الانقاذ 'رغم القصف' المتواصل".



روسيا نفت استهداف المسرح وقالت إن الانفصاليين في شرق أوكرانيا 'يشددون الخناق' بدعم من القوات الروسية حول مدينة ماريوبول وأن القتال مستمر في وسط ماريوبول.

الجيش الأوكراني قال ان صواريخ روسية استهدفت مصنعا في مدينة لفيف لصيانة الطائرات انطلقت من اتجاه البحر الأسود، كما اصابت صواريخ مماثلة قاعدة يافوريف العسكرية في غرب أوكرانيا.

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