بوتين: جميع أهداف الكرملين في طريقها نحو التحقق

العالم - خاص بالعالم

نزع السلاح وعدم الانضمام للناتو؛ جوهر مطالب روسيا خلال مفاوضاتها مع أوكرانيا لحل الأزمة التي يقول رئيس الوفد الروسي المفاوض فلاديمير ميدينسكي؛ إن موسكو وكييف قطعتا نصف الطريق إلى اتفاق على قضية نزع أسلحة أوكرانيا وإن وجهات نظر الجانبين متفقة في الأغلب على حياد أوكرانيا وتخليها عن الانضمام إلى حلف شمال الأطلسي.

ويضيف ميدينسكي أن فريقي المفاوضات يحاولان الاتفاق على إنهاء العمليات العسكرية في أوكرانيا ويناقشان الفروق الدقيقة المتعلقة بالضمانات الأمنية التي توجب على أوكرانيا ألا تحاول مرة أخرى الانضمام إلى التحالف العسكري الغربي.

أما كييف فاعلنت على لسان احد مفاوضيها ان موقف أوكرانيا لم يتغير وإنها تريد أن تؤدي مفاوضات السلام إلى وقف لإطلاق النار وانسحاب القوات

الروسية وضمانات أمنية

وفي موسكو، جميع أهداف الكرملن في طريقها نحو التحقق إذا؛ كما يعد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مؤيديه.

وأكد فلاديمير بوتين - الرئيس الروسي:"نعرف ما يجب علينا فعله وكيف وبأي تكلفة، وسنحقق كل خططنا بشكل تام. الجنود الذين يقاتلون في أوكرانيا، يبرزون وحدة روسيا".

أما المواقف الدولية فهي تميل بشكل كبير نحو التهدئة ووقف تدحرج كرة الثلج؛ الصين ترى أن النزاعات العسكرية لا تصب في مصلحة أحد؛ وأكد رئيسها شي جينبينغ خلال مكالمة هاتفية مع نظيره الأميركي جو بايدن الذي يسعى لدفع الصين إلى الابتعاد عن اصطفافها مع روسيا بعد إطلاق عمليتها العسكرية في أوكرانيا؛ أكد ضرورة أن تسعى بكين وواشنطن لتحمل المسؤوليات الدولية فيما يصب بمصلحة إرساء السلام في العالم.

رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون أكد للرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أنه يدعم موقف أوكرانيا في محادثات السلام،.

بينما قال وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا إنه تحدث مع منسق السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل بشأن حزمة أخرى من العقوبات على روسيا بسبب الحرب في أوكرانيا.

أما رئيس الوزراء البولندي ماتيوش مورافيتسكي؛ أشار إلى أن بولندا ستقدم اقتراحا رسميا بإرسال مهمة حفظ سلام إلى أوكرانيا خلال قمة حلف شمال الأطلسي المقبلة.

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