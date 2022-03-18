الأهالي بريف القامشلي بمساندة الجيش السوري يطردون رتلا أميركيا

العالم - سوريا

وأفادت سانا نقلاً عن مصادر محلية بأن رتلاً تابعاً للاحتلال الأمريكي مؤلفاً من 6 آليات عسكرية حاول العبور إلى قرية طامنة الرحية عبر حاجز رحية السودة بريف القامشلي الجنوبي فقام الأهالي بمساندة الجيش بالتصدي للرتل وطردوه من محيط القريتين بعد رشقه بالحجارة وهتفوا منددين بالاحتلال الأمريكي لأجزاء من الأراضي السورية.

واعترض أمس أهالي قريتي الدمخية وتل ذهب في ريف القامشلي بمساندة وحدة من الجيش رتل آليات عسكرية تابعاً لقوات الاحتلال الأمريكي حاول العبور إلى مدينة القامشلي وطردوه خارج المنطقة.