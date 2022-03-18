بولندا: أكثر من مليوني لاجئ عبروا الحدود من أوكرانيا منذ بدء العملية العسكرية

العالم-الازمة الاوكرانية

وقال ممثل عن حرس الحدود البولندية، عبر "تويتر": "أكثر من مليوني لاجئ عبروا الحدود إلى الدولة العضو في الاتحاد الأوروبي من أوكرانيا المجاورة" منذ بدء العملية العسكرية الروسية في 24 فبراير.

وأضاف: "في التاسعة صباحا (هذا اليوم) تجاوز عدد اللاجئين من أوكرانيا مليوني شخص. أغلبهم من النساء مع الأطفال".

هذا ودخلت العملية العسكرية الخاصة الروسية في أوكرانيا يومها الـ23، ويواصل الجيش الروسي تدمير الأهداف العسكرية الأوكرانية، وسط استمرارالغرب بإمداد كييف بالسلاح والدعم المادي والمعنوي.