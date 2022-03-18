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فلسطين... السنوار يستقبل مصطفى البرغوثي ويبحثان قضايا وطنية

فلسطين... السنوار يستقبل مصطفى البرغوثي ويبحثان قضايا وطنية
الجمعة ١٨ مارس ٢٠٢٢ - ٠١:١٧ بتوقيت غرينتش

استقبل رئيس حركة المقاومة الإسلامية حماس في قطاع غزة يحيى السنوار وعدد من قادة الحركة في مكتبه بمدينة غزة مصطفى البرغوثي الأمين العام لحركة المبادرة الوطنية الفلسطينية، ووفدا من قيادة المبادرة في إطار تعزيز العمل الوطني المشترك وجهود تحقيق الوحدة الوطنية.

العالم - فلسطين

وقالت حركة حماس في بيان صحفي إن الجانبين استعرضا خلال الاجتماع التطورات السياسية المختلفة على الصعيدين الدولي والوطني.

وأكدا أهمية متابعة التطورات الدولية وانعكاساتها على القضية الفلسطينية، وضرورة حشد الطاقات والتضامن الدولي لمناصرة حقوق الشعب الفلسطيني ورفض سياسة الكيل بمكيالين.

وأكد الجانبان أهمية مخاطبة العالم، والعمل بكل السبل لوضع حد لغطرسة الاحتلال وسياسات القمع والتمييز العنصري ومصادرة الأراضي والتنكيل بالأسرى الأبطال في سجون العدو، وما تتعرض له مدينة القدس والضفة الغربية وشعبنا في الداخل المحتل وفي الشتات.

كما رحب الجانبان بالجهود التي تبذلها القيادة الجزائرية والجهود المصرية لتوحيد الصف الوطني حتى ينال شعبنا حقوقه كاملة، مع ما يستلزمه ذلك من وحدة فلسطينية شاملة على أساس برنامج وطني كفاحي مقاوم.

وأكد الجانبان ضرورة إجراء الانتخابات الشاملة، وفي المقدمة منها المجلس الوطني الفلسطيني.

وناقشا سبل تعزيز العلاقة الثنائية بين حركتي حماس والمبادرة الوطنية بما يحقق الوحدة الوطنية ومصالح شعبنا وقضيتنا الوطنية.

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