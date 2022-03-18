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اتصال هاتفي بين رؤساء جمهورية اميركا والصين

اتصال هاتفي بين رؤساء جمهورية اميركا والصين
الجمعة ١٨ مارس ٢٠٢٢ - ٠١:٣٥ بتوقيت غرينتش

أجرى الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم الجمعة، اتصالا هاتفيا مع نظيره الصيني شي جين بينغ، في ظل انتقادات أمريكية لبكين بشأن موقفها من العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.

العالم-الاميركيتان

وكان وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن قال إن بايدن سيهدد الجمعة نظيره الصيني بتدابير مضادة في حال قدمت الصين "دعما للهجوم الروسي" على أوكرانيا.

وزعم بلينكن أن "الصين تتحرك في الاتجاه المعاكس برفضها إدانة هذا العدوان بينما تسعى إلى تصوير نفسها على أنها حكم محايد".

وكان الرئيس الأمريكي، جو بايدن، قد وصف نظيره الروسي، فلاديمير بوتين، بأنه "مجرم حرب" في تصعيد ملحوظ للهجة العدوانية في الخطاب، بينما أكد الكرملين أن نعت الرئيس الأمريكي مرفوض ولا يغتفر من رئيس دولة "قتلت بقنابلها مئات الآلاف من البشر حول العالم".

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