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بوتين يبحث مستجدات العملية العسكرية في اوكرانيا مع المستشار الالماني

بوتين يبحث مستجدات العملية العسكرية في اوكرانيا مع المستشار الالماني
الجمعة ١٨ مارس ٢٠٢٢ - ٠٢:٣٣ بتوقيت غرينتش

بحث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين هاتفياً مستجدات العملية العسكرية في أوكرانيا مع المستشار الألماني أولاف شولتس، ويؤكد أنّ كييف تحاول إبطاء محادثات السلام بين البلدين.

العالم-روسيا

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في اتصال مع المستشار الألماني أولاف شولتس اليوم بمبادرة من الجانب الألماني، إنّ "نظام كييف يحاول بكل طريقة ممكنة تأخير عملية التفاوض، ويطرح المزيد والمزيد من المقترحات غير الواقعية"، وفق بيان للكرملين.

ونقل البيان عن بوتين قوله إنّ "الجانب الروسي مستعد لمواصلة البحث عن حلول تتماشى مع نهجه المبدئي المعروف".

وبحسب الخدمة الصحافية، أوجز الرئيس الروسي تقييماته خلال الاتصال لمسار المفاوضات الجارية بين ممثلي روسيا وأوكرانيا.

ولفت بوتين الانتباه إلى الهجمات الصاروخية التي شنّتها قوات الأمن الأوكرانية على مناطق سكنية في دونيتسك وماكيفكا، مما أدى إلى وقوع إصابات كبيرة، و"تجاهل الغرب لجرائم الحرب هذه"، وفق بيان الكرملين.

وأفاد البيان: "تمّ التأكيد على أنّ القوات المسلحة الروسية تبذل كل ما في وسعها لإنقاذ أرواح المدنيين، بما في ذلك من خلال تنظيم ممرات آمنة لخروج السكان من المدن في منطقة الحرب. فيوم أمس، وفي سياق العملية الانسانية، تم إجلاء حوالي 43 ألف شخص في ماريوبل".

وناقش بوتين وشولتس هاتفياً الجهود السياسية والدبلوماسية في وقتٍ سابق، وعلى وجه الخصوص نتائج الجولة الثالثة من المفاوضات بين الوفد الروسي وممثلي سلطات كييف.

يُشار إلى أنّ الجولة الرابعة من المحادثات بين أوكرانيا وروسيا استؤنفت الثلاثاء الفائت ولا تزال مستمرة.

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