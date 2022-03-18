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الأزمة الأوكرانية
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قضية اليوم
الخبر وإعرابه
مارأيكم؟
کشکول
يقال ان
غرافيك
انفو غرافيك
فيديو غرافيك
باختصار
سبورتي
فيديو
برامج
نوافذ
مع الحدث
بانوراما
لقاء خاص
انقلاب الصورة
حديث البحرين
المشهد اليمني
استوديو بيروت
العين الاسرائيلية
قلم رصاص
غیاهب الکیان
البوصلة
المحميات
ضيف وحوار
نقطة تواصل
فی البیت الابیض
لن ننسی
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نبض السوشيال
مسؤول روسي يقول إن موسكو سترد بالمثل على كل دولة في أوروبا تطرد الدبلوماسيين
الكرملين يعزو الانقطاع في بث كلمة بوتين خلال احتفالية ضم القرم لسبب تقني
بوتين في ذكرى استعادة جزيرة القرم: عملياتنا العسكرية في دونباس تهدف إلى حماية السكان من الإبادة الجماعية
لافروف: سنعمل من اجل مصلحة شعبنا وشركائنا
لافروف: الغرب فرض خمسة آلاف عقوبة بمختلف تسمياتها على روسيا
وكالة الأنباء العراقية: آمر قاعدة بلد الجوية يؤكد ان لا أضرار جراء القصف الصاروخي
بلينكن: بايدن سيهدد شي جينبينغ بتدابير مضادة في حال أرسلت الصين مساعدة عسكرية لروسيا
مصادر عراقية: قصف صاروخي يستهدف قاعدة بلد الجوية في محافظة صلاح الدين شمال بغداد
مراسلة العالم: استشهاد رئيس مجلس مدينة جاسم بريف محافظة درعا الشمالي جنوب سورية بإطلاق الرصاص عليه من قبل مسلحين مجهولين
السلطات المحلية في خاركيف الاوكرانية تعلن مقتل 27 شخصا على الأقل في عمليات قصف روسية
الكرملين يعزو الانقطاع في بث كلمة بوتين خلال احتفالية ضم القرم لسبب تقني
الجمعة ١٨ مارس ٢٠٢٢ - ٠٢:٠٠ بتوقيت غرينتش
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